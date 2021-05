महाराष्ट्र के इस जिले में वैक्सीन लेने से कतरा रहे लोग, टीके से मौत और नपुंसक होने की अफवाहें

कोरोना की दूसरी लहर ने देश को बुरी तरह परेशान किया हुआ है। रोजाना लाखों लोग संक्रमित हो रहे हैं तो हजारों जानें जा रही हैं। इस सब के बीच वैक्सीन ही एकमात्र सहारा दिखाई पड़ता है। वहीं अगर वैक्सीन को लेकर लोगों में किसी प्रकार का डर बैठ जाए तो वो भी मुसीबत है। ऐसा ही कुछ महाराष्ट्र के एक जिले में देखने को मिल रहा है। यहां की धनोरा तहसील के गांव गदचिरोली में लोग जागरुकता की कमी के चलते वैक्सीन लगवाने से कतरा रहे हैं।

नपुंसक हो जाने का डर

यहां 45 से अधिक उम्र के केवल 40 लोगों ने ही वैक्सीन ली है। यहां लोगों को लगता है कि वे वैक्सीन के बाद मर जाएंगे। वहीं कई बुजुर्गों का मानना है कि 18 से अधिक उम्र वाले अगर वैक्सीन लेंगे तो वे नपुंसक हो जाएंगे। आयुष कार्यकर्ता सदाशिव मंदावर ने कहा कि हम लोगों को जागरुक करने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं हमने वैक्सीन ली और हम बिल्कुल ठीक हैं लेकिन उनका कहना है कि फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोई और वैक्सीन दी जा रही है।

Maharashtra: Residents of Dhanora tehsil villages, Gadchiroli hesitant to take #COVID19 vaccines due to lack of awareness



Only 40 people of 45+ took vaccine. Others think they'll die after inoculation. The elderly think, vaccination for 18+ will make them infertile: Ayush worker pic.twitter.com/Gjdf6rLDva