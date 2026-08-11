डाक पेंशनर्स ने 11 सूत्री मांगों को लेकर किया प्रदर्शन
धनबाद में अखिल भारतीय डाक, आरएमएस पेंशनर्स एसोसिएशन द्वारा 11 सूत्री मांगों को लेकर धरना-प्रदर्शन किया गया। पेंशनर्स ने लंबित समस्याओं का जल्द समाधान करने, पोस्टमैन के बकाया राशि और विशेष काउंटर बंद करने की मांग की। इसके साथ ही, संगठन ने वरिष्ठ डाक अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा।
धनबाद, संवाददाता। अखिल भारतीय डाक, आरएमएस पेंशनर्स एसोसिएशन धनबाद प्रमंडल की ओर से सोमवार को प्रधान डाकघर परिसर में 11 सूत्री मांगों को लेकर धरना-प्रदर्शन किया गया। इस दौरान पेंशनर्स ने लंबे समय से लंबित समस्याओं का जल्द समाधान करने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि कई बार अधिकारियों के समक्ष समस्याएं रखने के बावजूद अब तक संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई है। एसोसिएशन ने जनवरी 1996 से पोस्टमैन और मेल गार्ड के लंबित बकाया राशि का भुगतान करने की मांग की। साथ ही वर्ष 1986 से पहले नियुक्त छंटनी सहायक को इंडक्शन प्रशिक्षण अवधि के नियमन से मिलने वाले लाभ का भुगतान करने की मांग भी उठाई गई।
पेंशनर्स ने प्रधान डाकघर में उनके लिए संचालित विशेष काउंटर बंद करने पर भी आपत्ति जताई। प्रदर्शन के बाद एसोसिएशन ने मांगों से संबंधित ज्ञापन वरिष्ठ डाक अधीक्षक को सौंपा गया। कार्यक्रम में अध्यक्ष यदु राम, जेपी झा, बृजवंशी प्रसाद सिन्हा, जगदेव यादव, बीएन चौधरी, रामनरेश प्रसाद और बसंत कुमार मेहता समेत बड़ी संख्या में पेंशनर्स मौजूद रहे।
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