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जिले के एक लाख 61 हजार पेंशन लाभार्थी के खाते में राशि हस्तांतरित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, खगडि़या
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जिले के एक लाख 61 हजार पेंशन लाभार्थी के खाते में राशि हस्तांतरित

खगड़िया, नगर संवाददाता खगड़िया जिले के विभिन्न पेंशन योजना के 1 लाख 61 हजार 251 लाभार्थियों के खाते में सोमवार को जुलाई माह के पेंशन राशि का हस्तांतरण डीबीटी के माध्यम से खाते में किया गया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेंशनधारियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना अंतर्गत जुलाई माह हेतु 1100 रुपए की राशि सीधे डीबीटी के माध्यम से लाभार्थियों के खाते में अंतरित की गई। जिला स्तर पर आज के इस कार्यक्रम में डीएम विक्रम विरकर, एडीएम आरती, एडीएम लोक शिकायत, सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग नेहा कुमार, जिला के पेंशन लाभार्थियों के साथ ऑनलाइन माध्यम से कार्यक्रम में जुड़े।

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सरकार की प्रतिबद्धता

इस दौरान मुख्यमंत्री द्वारा राज्य के वृद्धजनों, विधवा महिलाओं एवं दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई गई एवं सभी पेंशनधारियों को आश्वस्त किया गया कि बिहार सरकार के द्वारा हर महीने के 10 तारीख को विगत माह की पेंशन की राशि डीबीटी के माध्यम से उनके खातों में अंतरित कर दी जाएगी।

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पेंशन योजना के लाभार्थी

जिला में किन किन योजना में कितने लाभार्थी हुए लाभान्वित: सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कोषांग नेहा कुमारी ने बताया कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन अंतर्गत 37,596 पेंशनधारियों के खाते में जुलाई माह का 11 सौ रूपए की दर से राशि हस्तांतरित किया गया। वहीं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन तहत 12,084 पेंशनधारियों को , इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निशक्तता पेंशन योजना अंतर्गत 1,311 पेंशनधारियों को, मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना अंतर्गत 87,857 पेंशनधारियों को, लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना अंतर्गत 10,631 पेंशनधारियो, बिहार निशक्त पेंशन योजना अंतर्गत 11,772 पेंशनधारियों समेत कुल एक लाख 61 हजार 251 पेंशनधारियों को जुलाई माह का पेंशन की राशि 18 करोड़, 52 लाख, 82 हजार 300 रुपए का भुगतान किया गया।

जीवन प्रमाणीकरण की आवश्यकता

जीवन प्रमाणीकरण नहीं करवाने से की गई अपील: जिला प्रशासन के द्वारा जिले के ऐसे लाभार्थी जिन्होंने अपना जीवन प्रमाणीकरण नहीं करवाया है। उन लाभार्थियों से अपील किया है कि वे लोग अपना अपना जीवन प्रमाणीकरण करवा लें। जिससे पेंशन की राशि से वंचित नहीं रहेंगे। लाभार्थियों ेस अपील किया गया है कि वे लोग अपने आधार कार्ड के साथ अपने नजदीकी सीएसी अथवा वसुधा केंद्र पर जाकर जीवन प्रमाणीकरण करवाएं। यदि किसी कारणवश आपका ऑनलाइन जीवन प्रमाणीकरण नहीं हो पा रहा है तो अपने क्षेत्र के विकास मित्र से तुरंत संपर्क करें एवं भौतिक सत्यापन के माध्यम से जीवन प्रमाणीकरण अवश्य करा ले। वर्तमान में जीवन प्रमाणीकरण हेतु सभी पंचायतवार कैम्प का आयोजन किया जा रहा है ।

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कैप्सन: कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उपस्थित पेंशन लाभार्थी।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

खगड़िया में पेंशन राशि का हस्तांतरण किस योजना के अंतर्गत किया गया?
पेंशन राशि का हस्तांतरण सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत किया गया।
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