केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री से बीज वितरण घोटाला की जांच की मांग
सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता ने सौंपा ज्ञापन मूंगफली बीज वितरण में हुआ खेल
महोबा, संवाददाता। मूंगफली बीज घोटाला का विरोध तेज हो गया है। सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता सीमा पटनाहा ने केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री को ज्ञापन सौंपकर जांच कराने की मांग उठाई है। जिले में मूंगफली बीज वितरण में घोटाला को लेकर जांच की मांग तेज हो रही है। जनप्रतिनिधियों के द्वारा जांच की मांग उठाने के बाद सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता सीमा पटनाहा ने केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी से मुलाकात करते हुए जांच कराने की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया है कि जिले में मूंगफली बीज वितरण के एफपीओ के माध्यम से हुआ जिसमें भ्रष्टाचार किया गया है।
कुछ स्थानों पर बीज वितरण के नाम पर वसूली की गई है। पात्र किसानों को पर्याप्त मात्रा में बीज का वितरण नहीं किया गया। मनमानी से कई किसान योजना के लाभ से वंचित हो गए। बीज न मिलने पर किसानों को बाजार से मंहगें दाम में बीज खरीदना पड़ा। पूरे मामले की जांच कराने की मांग उठाई गई। बता दें कि पिछले दस दिन से मूंगफली बीज वितरण को लेकर जनप्रतिनिधि, किसान यूनियनों के द्वारा जांच कराने की मांग उठाई जा रही है। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री ने पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच कराने का आश्वासन दिया है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें