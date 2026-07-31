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बीज वितरण के घोटाले का मुद्दा शासन तक गूंजा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, महोबा
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सदर विधायक ने कृषि मंत्री को लिखा पत्र जांच करा दोषियों पर कार्रवाई की उठाई मांग

बीज वितरण के घोटाले का मुद्दा शासन तक गूंजा

महोबा, संवाददाता। जिले में मूंगफली बीज वितरण में घोटाला का मामला तूल पकड़ने लगा है। सदर विधायक ने कृषि मंत्री को पत्र लिखकर पूरे मामले की जांच करा दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई है। सदर विधायक पंडित राकेश गोस्वामी ने कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही को भेजे पत्र में कहा कि नेशनल मिशन ऑन एडविल ऑयल योजना के तहत मूंगफली बीज वितरण में भ्रष्टाचार किया गया। पत्र में कहा गया कि जिले में दस हजार कुंतल का बीज आंवटित हुआ। बीज का वितरण एफपीओ के माध्यम से किसानों को किया जाना था। एक कुंतल प्रति हेक्टेयर की दर से बीज का वितरण होना था।

500 कुंतल बीज पोश मशीन के द्वारा वितरित किया गया। 4 किग्रा उर्द और 2 किग्रा तिल की मिनी किट देकर किसानों से दो बार अंगूठे का निशान लेकर भ्रष्टाचार किया गया। कुछ जगह किसानों से दवा के नाम पर एक हजार रुपये वसूले गए। मूंगफली बुआई का समय 10 जून से 10 जुलाई होने के बाद भी 30 जून को बीज का आवंटन किया गया। एपीओ और बीसीपी की मिली भगत से बीज वितरण में घोटाला किया गया है। पूरे मामले की जांच करा दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग उठाई गई है। मूंगफली बीज वितरण में हुआ घोटाला अब शासन तक पहुंच गया है। घोटाला में शामिल एफपीओ पर कार्रवाई के आसार बढ़ते जा रहे है। बता दें कि शिकायतों के बाद जिलाधिकारी गजल भारद्वाज ने एसडीएम के नेतृत्व में तीन सदस्यीय टीम को जांच करने के निर्देश दिए है।

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