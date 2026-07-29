अधिनायक अनुदेशक के पदों पर नियुक्ति के लिए परीक्षा में 4421 परीक्षार्थी अनुपस्थित
लीड युवा पेज ... बेगूसराय, हमारे प्रतिनिधि। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की ओर से बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा संवर्ग में अधिनायक
बेगूसराय, हमारे प्रतिनिधि। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की ओर से बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा संवर्ग में अधिनायक अनुदेशक के पदों पर नियुक्ति के लिए लिखित प्रतियोगिता परीक्षा बुधवार को शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुई।
परीक्षा का आयोजन
परीक्षा के आयोजन के लिए जिले में 12 परीक्षा केंद्र बनाये गये थे। परीक्षा में 7584 परीक्षार्थियों को शामिल होना था। इनमें 3163 परीक्षार्थी उपस्थित व 4421 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। जिला प्रशासन की ओर से जारी सूचना के मुताबिक किसी भी परीक्षा केंद्र से कदाचार के मामले में परीक्षार्थी के निष्कासन की सूचना नहीं है। यह परीक्षा एक पाली में आयोजित की गई थी। परीक्षा दिन के 11:00 बजे से 1:00 बजे तक आयोजित की गई। परीक्षा केन्द्रों में प्रवेश प्रातः 9:30 बजे से 10:30 बजे तक ही दिया गया था। इसके चलते निर्धारित समय से बिलंब पहुंचे विद्यार्थियों को निराश लौटना पड़ा।
परीक्षा केन्द्रों की सूची
परीक्षा के आयोजन के लिए बनाये गये केंद्रों में बीपी इंटर स्कूल बेगूसराय, बीएसएस कॉलेजिएट इंटर स्कल बेगूसराय, एसके महिला कॉलेज बेगूसराय, श्री सीताराम राय इंटर विद्यालय रजौड़ा, उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय बथौली, ओमर बालिका इंटर स्कूल विष्णुपुर, उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय असुरारी, एमजी इंटर स्कूल बीहट, जेके इंटर स्कूल बेगूसराय, बीएसएस इंटर स्कूल हरपुर, उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय पपरौर व उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय जैमरा शामिल था।
सुरक्षा उपाय
परीक्षा में ओएमआर उत्तर-पत्रक भरने के लिए केवल नीले अथवा काले बॉल प्वाइंट पेन का ही उपयोग का निर्देश था। कदाचारमुक्त परीक्षा संचालन के लिए सभी 12 परीक्षा केन्द्रों पर स्टैटिक दंडाधिकारी-सह-प्रेक्षक, जोनल मजिस्ट्रेट सह-समन्वय प्रेक्षक तथा उड़नदस्ता दल की प्रतिनियुक्ति की गई थी। प्रत्येक केन्द्र पर पर्याप्त संख्या में सशस्त्र एवं लाठी पुलिस बल तैनात थे। सभी केन्द्रों पर जैमर की व्यवस्था थी। प्रत्येक परीक्षा केन्द्र की निगरानी सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से की जा रही थी। अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्र में मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ, कैलकुलेटर अथवा किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाने की अनुमति नहीं थी। रिपोर्टर: प्रवीण कुमार
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