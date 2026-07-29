अधिनायक अनुदेशक के पदों पर नियुक्ति के लिए परीक्षा में 4421 परीक्षार्थी अनुपस्थित

लीड युवा पेज ... बेगूसराय, हमारे प्रतिनिधि। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की ओर से बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा संवर्ग में अधिनायक

बेगूसराय, हमारे प्रतिनिधि। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की ओर से बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा संवर्ग में अधिनायक अनुदेशक के पदों पर नियुक्ति के लिए लिखित प्रतियोगिता परीक्षा बुधवार को शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुई।

परीक्षा का आयोजन परीक्षा के आयोजन के लिए जिले में 12 परीक्षा केंद्र बनाये गये थे। परीक्षा में 7584 परीक्षार्थियों को शामिल होना था। इनमें 3163 परीक्षार्थी उपस्थित व 4421 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। जिला प्रशासन की ओर से जारी सूचना के मुताबिक किसी भी परीक्षा केंद्र से कदाचार के मामले में परीक्षार्थी के निष्कासन की सूचना नहीं है। यह परीक्षा एक पाली में आयोजित की गई थी। परीक्षा दिन के 11:00 बजे से 1:00 बजे तक आयोजित की गई। परीक्षा केन्द्रों में प्रवेश प्रातः 9:30 बजे से 10:30 बजे तक ही दिया गया था। इसके चलते निर्धारित समय से बिलंब पहुंचे विद्यार्थियों को निराश लौटना पड़ा।

परीक्षा केन्द्रों की सूची परीक्षा के आयोजन के लिए बनाये गये केंद्रों में बीपी इंटर स्कूल बेगूसराय, बीएसएस कॉलेजिएट इंटर स्कल बेगूसराय, एसके महिला कॉलेज बेगूसराय, श्री सीताराम राय इंटर विद्यालय रजौड़ा, उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय बथौली, ओमर बालिका इंटर स्कूल विष्णुपुर, उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय असुरारी, एमजी इंटर स्कूल बीहट, जेके इंटर स्कूल बेगूसराय, बीएसएस इंटर स्कूल हरपुर, उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय पपरौर व उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय जैमरा शामिल था।