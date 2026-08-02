यूजी थर्ड सेमेस्टर परीक्षा में दूसरे दिन भी निष्कासन नहीं

सीवान, हिन्दुस्तान संवाददाता।सीवान, हिन्दुस्तान संवाददाता। जेपीयू से अंगीभूत व संबद्ध शहर के डीएवी पीजी कॉलेज, राजा सिंह कॉलेज, विद्या भवन महिला कॉलेज व जेडए इस्लामियां पीजी कॉलेज में यूजी थर्ड...

सीवान, हिन्दुस्तान संवाददाता। जेपीयू से अंगीभूत व संबद्ध शहर के डीएवी पीजी कॉलेज, राजा सिंह कॉलेज, विद्या भवन महिला कॉलेज व जेडए इस्लामियां पीजी कॉलेज में यूजी थर्ड सेमेस्टर की परीक्षा शांतिपूर्ण चल रही है। परीक्षा के पहले दिन से तीसरे दिन तक दो केन्द्रों पर निष्कासन के उपरांत चौथे दिन के बाद दूसरे दिन पांचवें दिन शनिवार को भी चारों केन्द्र पर एक भी परीक्षार्थी नकल करते नहीं पकड़ा गया।

परीक्षा का माहौल नकल पर लगाम लगने से परीक्षार्थी भी भयमुक्त होकर परीक्षा दे रहे हैं, वहीं, केन्द्राधीक्षक से लेकर वीक्षक तक भी टेंशन फ्री होकर परीक्षा ले रहे हैं। इस बीच, चारों केन्द्र पर पहली पाली में एमजेसी ग्रुप ए में एबिलटी इनहैंसमेंट कोर्स एईसी-थ्री व दूसरी पाली में एमजेसी ग्रुप बी में एबिलटी इनहैंसमेंट कोर्स एईसी-थ्री से जुड़े विषयों की परीक्षा ली गई। इसके तहत पहली पाली में सीबीसीएस पार्ट थर्ड 2024-28 परीक्षा 2025 में वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, भौतिकी, रसायन विज्ञान, गणित, मनोविज्ञान, राजनीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, संस्कृत व कॉमर्स जबकि ग्रुप बी में हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू, भूगोल, इतिहास व अर्थशास्त्र, विषय की परीक्षा हुई।

कॉलेजों में विद्यार्थियों की उपस्थिति डीएवी पीजी कॉलेज परीक्षा केन्द्र पर पहली पाली में आवंटित 570 में 560 छात्र-छात्राओं ने परीक्षा दी। दूसरी पाली में 664 में 654 परीक्षार्थियों ने अपने-अपने विषयों की परीक्षा दी। डीएवी पीजी कॉलेज के प्राचार्य सह केन्द्राधीक्षक प्रो. डॉ. केपी गोस्वामी ने बताया कि यूजी सीबीसीएस परीक्षा थर्ड ईयर एईसी-थ्री में पहली व दूसरी पाली में 10-10 परीक्षार्थी अनुपस्थित पाए गए। प्राचार्य ने बताया कि यूजी थर्ड सेमेस्टर की अगली परीक्षा 3 व 5 अगस्त को होगी।

प्रायोगिक परीक्षाओं का कार्यक्रम 7 से 14 अगस्त तक संबंधित सत्र की प्रायोगिक परीक्षाएं आयोजित की जायेंगी। राजा सिंह कॉलेज के प्राचार्य सह केन्द्राधीक्षक डॉ. अजय कुमार पंडित ने बताया कि यूजी थर्ड सेमेस्टर परीक्षा 2025 सत्र 2024-28 एमडीसी में पहली पाली में 503 में 497 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी, अनुपस्थित परीक्षार्थियों की संख्या 6 थी। विद्या भवन महिला कॉलेज के प्राचार्य सह केन्द्राधीक्षक प्रो. सीबी सिंह ने बताया कि प्रथम पाली में 240 छात्र-छात्राओं में 238 परीक्षा में उपस्थित थे, 2 अनुपस्थित रहे। दूसरी पाली में 265 में 261 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी, 4 अनुपस्थित पाए गए। जेडए इस्लामियां पीजी कॉलेज के प्राचार्य सह केन्द्राधीक्षक प्रो. मो. इद्रीस आलम ने बताया कि पहली पाली में 815 में 802 परीक्षा में शामिल हुए, 13 अनुपस्थित रहे। दूसरी पाली में 1277 में 1260 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी, 17 छात्र-छात्राएं अनुपस्थित पाए गए।