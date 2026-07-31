पवन बिष्ट अध्यक्ष एवं सुरेंद्र रौतेला महासचिव बने
उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर संघ के द्विवार्षिक चुनाव शांतिपूर्ण और निर्विरोध संपन्न हुए। पवन बिष्ट को अध्यक्ष, चंद्रशेखर पंत को उपाध्यक्ष, सुरेंद्र सिंह रौतेला को महासचिव और विपिन विश्वकर्मा को कोषाध्यक्ष चुना गया। बैठक में श्रमिक आपूर्ति में सुधार तथा निर्माण कार्यों की निगरानी के लिए महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए गए।
सतीश जोशी, चम्पावत। उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर संघ जल संस्थान के द्विवार्षिक चुनाव शांतिपूर्ण एवं निर्विरोध संपन्न हो गए। चुनाव प्रांतीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष बहादुर सिंह एवं मंडलीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष परमानंद पुनेठा की देखरेख में संपन्न हुए। निर्वाचन में पवन बिष्ट को अध्यक्ष, चंद्रशेखर पंत को उपाध्यक्ष, सुरेंद्र सिंह रौतेला को महासचिव, विपिन विश्वकर्मा को कोषाध्यक्ष तथा साक्षी आले को मीडिया प्रभारी निर्विरोध चुना गया। वहीं प्रशांत वर्मा को केंद्रीय संरक्षक मनोनीत किया गया। निर्वाचन के बाद पवन बिष्ट की अध्यक्षता में आयोजित पहली बैठक में विभागीय कार्यों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए गए। बैठक में श्रमिक आपूर्ति करने वाले ठेकेदारों द्वारा अनुबंध के अनुरूप कार्य सुनिश्चित करने के लिए सुपरवाइजर की नियुक्ति की मांग उठाई गई।
साथ ही अधिशासी अभियंता के माध्यम से प्रत्येक माह विभागीय अभियंताओं एवं ठेकेदारों के बीच समीक्षा बैठक आयोजित करने का प्रस्ताव रखा गया, ताकि कार्यों की नियमित समीक्षा हो सके और समस्याओं का समय रहते समाधान किया जा सके। बैठक में निर्माण कार्यों की बेहतर निगरानी एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक डिवीजन में एक अतिरिक्त वाहन उपलब्ध कराने की मांग की गई। अभियंताओं ने सभी ब्लॉकों में विभागीय स्पेयर सामग्री समय पर उपलब्ध कराने की भी मांग की।
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