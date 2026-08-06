दो परीक्षा केन्द्रों पर शुरू हुई पीजी सेकेंड सेमेस्टर व बैकलॉग के परीक्षार्थियों की परीक्षा

-पूर्णिया कालेज व पूर्णिया महिला कॉलेज में कदाचारमुक्त व शांतिपूर्ण माहौल में हुई पहले दिन की परीक्षा पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। पीजी सेकेंड से

पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। पीजी सेकेंड सेमेस्टर व बैकलॉग के परीक्षार्थियों की परीक्षा बुधवार से पूर्णिया कॉलेज और पूर्णिया महिला कॉलेज स्थित परीक्षा केन्द्र पर शुरू हो गई है। 5 से 11 अगस्त तक दो परीक्षा केन्द्रों पर दो पालियों में पीजी सेकेंड सेमेस्टर की परीक्षा आयोजित की जायेगी। पहले दिन की परीक्षा के दौरान किसी भी परीक्षा केन्द्र पर कदाचार के आरोप में परीक्षार्थी का निष्कासन नहीं हुआ। पूर्णिया कॉलेज में जहां दोनों पालियों में कुल 14 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। वहीं पूर्णिया महिला कॉलेज परीक्षाकेन्द्र पर भी शांतिपूर्ण व कदाचारमुक्त माहौल में परीक्षा सम्पन्न हुई।

परीक्षा केंद्रों की स्थिति पूर्णिया कॉलेज के परीक्षा नियंत्रक डॉ रमन गुंजन ने बताया कि पूर्णिया कॉलेज परीक्षा केंद्र पर प्रथम पाली में कुल 397 परीक्षार्थियों में आठ परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। जबकि कुल 389 परीक्षार्थी परीक्षा में उपस्थित रहे। वहीं द्वितीय पाली में कुल 289 परीक्षार्थियों में 6 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। जबकि कुल 283 परीक्षार्थी उपस्थित रहे। वहीं पूर्णिया महिला कॉलेज के परीक्षा नियंत्रक डॉ. राकेश रोशन सिंह ने बताया कि महिला कॉलेज पूर्णिया में दोनों पालियों की परीक्षा कदाचारमुक्त वातावरण में हुई। कदाचार के आरोप में परीक्षार्थी का निष्कासन परीक्षा के पहले दिन नहीं हुआ।

परीक्षा की निगरानी इधर, पूर्णिया विश्वविद्यालय के उप परीक्षा नियंत्रक डॉ. संतोष कुमार सिंह ने बताया कि पीजी सेकेंड सेमेस्टर की पहले दिन की परीक्षा शांतिपूर्ण व कदाचारमुक्त माहौल में सम्पन्न हुई। किसी भी परीक्षाकेन्द्र पर कदाचार के आरोप में परीक्षार्थी का निष्कासन नहीं हुआ। परीक्षा 11 अगस्त तक दोनों परीक्षाकेन्द्रों पर विश्वविद्यालय की निगरानी में आयोजित की जायेगी。

-पूर्णिया कॉलेज व पूर्णिया महिला कॉलेज में 11 अगस्त तक चलेगी पीजी सेकेंड सेमेस्टर की परीक्षा :

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-पीजी सेकेंड सेमेस्टर की परीक्षा विश्वविद्यालय के अधीनस्थ पूर्णिया कॉलेज और पूर्णिया महिला कॉलेज स्थित परीक्षाकेन्द्र पर शुरू हो गई है। दोनों परीक्षा केंद्रों पर पीजी द्वितीय सेमेस्टर जून 2026 की परीक्षा 5 से 11 अगस्त तक दो पालियों में आयोजित की जाएगी। परीक्षा का आयोजन ग्रुपवार किया गया जायेगा। पहले दिन पहली पाली में ग्रुप ए में शामिल फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, मैथमेटिक्स, कॉमर्स, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, मैथिली, बंगाली, उर्दू, फिलॉसफी, म्यूजिक व पर्शियन की परीक्षा आयोजित की गई। वहीं दूसरी पाली में आयोजित ग्रुप बी में शामिल विषयों में हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, जियोग्राफी व होम साइंस विषय की परीक्षा आयोजित की गई। पूर्णिया कॉलेज परीक्षा केंद्र पर पूर्णिया महिला महाविद्यालय, डीएस कॉलेज कटिहार और मारवाड़ी कॉलेज किशनगंज के परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी। जबकि पूर्णिया महिला महाविद्यालय परीक्षा केंद्र पर पूर्णिया कॉलेज, पीजी विभाग पूर्णिया यूनिवर्सिटी और अररिया कॉलेज के परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए। परीक्षा का आयोजन दो पालियों में किया गया। प्रथम पाली में सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक ग्रुप ए के विषयों की परीक्षा हुई। जबकि द्वितीय पाली दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक में ग्रुप बी में शामिल विषयों की परीक्षा आयोजित की गई।