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अलीगंज में 12 स्थानों पर नौ फुट अधिक ऊंचाई के नहीं रखे जाएंगे ताजिए

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, एटा
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आगामी चेहल्लुम जुलूस के शांतिपूर्ण आयोजन के लिए अलीगंज कोतवाली में बैठक हुई। कोतवाली प्रभारी ने ताजियेदारों को शासन के दिशा-निर्देशों की जानकारी दी। जुलूस 6 अगस्त को प्रारंभ होगा, जिसमें 12 ताजिए निकाले जाएंगे। प्रभारी निरीक्षक ने भाईचारा बनाए रखने और अफवाहों से बचने पर जोर दिया।

अलीगंज में 12 स्थानों पर नौ फुट अधिक ऊंचाई के नहीं रखे जाएंगे ताजिए

आगामी चेहल्लुम जुलूस को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से गुरुवार दोपहर कोतवाली अलीगंज में बैठक हुई। बैठक में कोतवाली प्रभारी निरीक्षक रूपेश वर्मा ने ताजियेदारों को शासन के दिशा-निर्देशों की जानकारी दी। बैठक में बताया गया कि 6 अगस्त शाम को चेहल्लुम का जुलूस मोहल्ला टपकन टोला स्थित नूर अहमद उर्फ मुकेश के यहां से प्रारंभ होगा। इसके बाद जुलूस मातादीन चौराहा (मोहल्ला मेवातियान) पहुंचेगा। जहां मातम किया जाएगा। इसके उपरांत जुलूस गांधी चौराहा पहुंचेगा। जहां करीब दो घंटे तक मातम का कार्यक्रम होगा। बैठक में बताया कि इस वर्ष कुल 12 ताजिए निकाले जाएंगे। जिनकी अधिकतम ऊंचाई 9 फीट निर्धारित की गई है।

प्रभारी निरीक्षक ने ताजियेदारों से कहा कि शासन-प्रशासन से जारी निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन किया जाए। किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान न देते हुए आपसी भाईचारा बनाए रखें। बैठक में प्रमुख रूप से आकिल, चांद मियां, नूर अहमद, इदरीश, बारिश और जमीर सहित अन्य ताजियेदार उपस्थित रहे।

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