डीएलएड प्रथम वर्ष की परीक्षा शांतिपूर्ण सम्पन्न,71 परीक्षार्थी रहे अनुपस्थित
हाजीपुर में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा डीएलएड पाठ्यक्रम की परीक्षा शांतिपूर्ण और निष्कलंक वातावरण में संपन्न हुई। इसमें 3,638 परीक्षार्थियों ने भाग लिया। सभी परीक्षा केंद्रों पर सख्त सुरक्षा व्यवस्था थी, और कोई भी कदाचार की सूचना नहीं मिली। परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी और वीडियोग्राफी की व्यवस्था की गई थी।
हाजीपुर। निज संवाददाता बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना की ओर से आयोजित डीएलएड (फेस-टू-फेस) पाठ्यक्रम प्रशिक्षण सत्र 2025-27 के प्रथम वर्ष की सैद्धांतिक विषयों की परीक्षा शनिवार को जिले के सभी छह परीक्षा केंद्रों पर शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं कदाचारमुक्त वातावरण में संपन्न हुई। परीक्षा में जिले के सभी छह परीक्षा केंद्रों पर दोनों पालियों में कुल 3,709 परीक्षार्थियों के विरुद्ध 3,638 परीक्षार्थी उपस्थित हुए, जबकि 71 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। परीक्षा के दौरान किसी भी परीक्षा केंद्र से कदाचार अथवा अन्य अवांछनीय गतिविधि की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई तथा किसी भी अभ्यर्थी को कदाचार के आरोप में निष्कासित नहीं किया गया।
परीक्षा के सफल एवं व्यवस्थित संचालन हेतु जिला प्रशासन द्वारा सभी परीक्षा केंद्रों पर व्यापक सुरक्षा एवं प्रशासनिक व्यवस्था सुनिश्चित की गई। प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी, स्टैटिक दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी, केंद्र प्रेक्षक एवं पुलिस बल अपने-अपने परीक्षा केंद्रों पर पूरी मुस्तैदी के साथ तैनात रहे। परीक्षा प्रारंभ होने से पूर्व सभी अभ्यर्थियों की सघन जांच (फ्रिस्किंग), प्रवेश-पत्र एवं वैध फोटो पहचान-पत्र का सत्यापन करने के उपरांत ही परीक्षा केंद्रों में प्रवेश दिया गया। सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से सतत निगरानी, वीडियोग्राफी तथा अन्य आवश्यक सुरक्षा प्रबंध सुनिश्चित किए गए। अमिताभ सिंह
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