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नेपाल हिंसा: सद्भावना रैली निकालकर दिया भाईचारे का संदेश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीतामढ़ी
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जनकपुरधाम में हाल ही में हुई हिंसक घटनाओं के बाद, एक भव्य सद्भावना रैली का आयोजन किया गया। रैली में जानकी मंदिर पहुंचे, जहां महंत और मौलाना ने एक-दूसरे को गले लगाकर शांति का संदेश दिया। गृह मंत्री ने विभिन्न संगठनों से मुलाकात कर शांति बनाए रखने की अपील की।

नेपाल हिंसा: सद्भावना रैली निकालकर दिया भाईचारे का संदेश

जनकपुरधाम। जनकपुरधाम में पिछले दिनों हुई हिंसक घटनाओं के बाद शनिवार को हालात सामान्य होने के बाद स्टेशन परिसर से एक भव्य सद्भावना रैली निकाली गई, जो जानकी मंदिर पहुंचकर संपन्न हुई। 'हिंदू-मुस्लिम भाई-भाई' के नारों के बीच जानकी मंदिर के महंत राम तपेश्वर दास वैष्णव और स्थानीय मौलाना ने एक-दूसरे को गले लगाकर शांति और सौहार्द का संदेश दिया। इस दौरान कुछ हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने विरोध जताने का प्रयास किया, जिसे सुरक्षाकर्मियों ने समय रहते रोक दिया। रैली में धनुषा के सीडीओ, एसपी, जनकपुरधाम के मेयर, विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता तथा बड़ी संख्या में आम नागरिक शामिल हुए। नेपाल के पुलिस महानिरीक्षक ( I.G.P) दान बहादुर कार्की ने बताया कि भारत की सीमा से शरणार्थी नेपाल प्रवेश कर रहे हैं। हमने सीमा सुरक्षा बल की सतर्कता तेज कर दी है।ये शरणार्थी झुग्गी, झोपड़ी बनाकर नेपाल में रह रहे हैं। इसमें रोहिंग्या, बंग्लादेशी ,पाकिस्तानी, सोमालिया आदि देशों के नागरिक शामिल हैं। वे नेपाल में अराजकता फैला रहे हैं। नशीली दवा का तस्करी कर रहा है साथ ही लूटपाट में भी संलग्न है।अभी कुछ दिनों पहले खाद तस्करी में संलग्न 20नेपाली नागरिक को हिरासत में लिया गया है।जिसे छुड़ाने के लिए डिप्लोमैटिक पहल की जा रही है।

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गृह मंत्री ने विभिन्न संगठनों से की वार्ता

शनिवार अपराह्न दो बजे नेपाल के गृह मंत्री सुदन गुरुंग ने सीडीओ कार्यालय में नेपाल हिंदू सेना, विश्व हिंदू परिषद, नेपाल हिंदू स्वयंसेवक, साधु-संतों तथा विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। गृह मंत्री ने सभी की समस्याएं सुनीं और उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार करने का आश्वासन देते हुए प्रदेश में अमन-चैन बनाए रखने की अपील की।

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सभी व्यवसायिक प्रतिष्ठान हुए खुले

शनिवार को जनकपुरधाम के सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान खुल गए। जनकपुर अंचल बस व्यवसायी संघ के अध्यक्ष मनोज कुमार चौधरी और जिला प्रशासन के बीच हुई वार्ता के बाद रविवार से जटही, भिट्ठा मोड़ सहित अन्य रूटों पर बसों का परिचालन शुरू हो जाएगा। इसके अलावा सभी शिक्षण संस्थान और बैंक भी रविवार से पूरी तरह खुल जाएंगे।

वीरगंज में पुलिस-युवकों में झड़प, बारा के कलैया में निकली रैली

शुक्रवार रात वीरगंज के छिपकैया इलाके में एक युवक की पिटाई के बाद आक्रोश फैल गया। इसके विरोध में रानीघाट में युवाओं ने प्रदर्शन किया, जहां पुलिस के साथ उनकी झड़प हो गई। पुलिस ने मौके से चार युवकों को हिरासत में लिया है। वहीं, बारा जिले के कलैया में शांति बहाली के लिए सद्भावना रैली निकाली गई। हालिया गोलीकांड में मारे गए लोगों का अंतिम संस्कार कर दिया गया है, लेकिन सप्तरी, सुनसरी, सिरहा और धनुषा सहित मधेश के कई जिलों में अब भी आंशिक तनाव बना हुआ है। मधेश क्षेत्र में तनाव को देखते हुए भारत-नेपाल अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था और सख्त कर दी गई है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

जनकपुरधाम में सद्भावना रैली कब आयोजित की गई?
जनकपुरधाम में सद्भावना रैली हाल ही में हुई हिंसक घटनाओं के बाद शनिवार को आयोजित की गई।
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