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18 माह से पीडीएस दुकानदारों को नहीं मिला डोर स्टेप डिलीवरी का भाड़ा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चक्रधरपुर
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चक्रधरपुर के वीरा बाग में गुरुवार को चक्रधरपुर के जनवितरण प्रणाली संघ ग्रामीण की बैठक संघ के अध्यक्ष सिंहराय जामुदा की अध्यक्षता में हुई। बैठक में पीड

18 माह से पीडीएस दुकानदारों को नहीं मिला डोर स्टेप डिलीवरी का भाड़ा

चक्रधरपुर, संवाददाता। चक्रधरपुर के वीरा बाग में गुरुवार को जनवितरण प्रणाली संघ की बैठक संघ के अध्यक्ष सिंहराय जामुदा की अध्यक्षता में हुई। बैठक में पीडीएस दुकानदारों ने लंबे समय से विभागीय अपेक्षा और आर्थिक संकट से जूझने का आरोप लगाया।

बैठक में डीलरों की समस्याएँ

बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों के बड़ी संख्या में राशन डीलरों ने भाग लिया और विभाग के प्रति गहरी नाराजगी व्यक्त की। डीलरों ने बताया कि पिछले 18 महीनों से डोर स्टेप डिलीवरी के तहत राशन ढुलाई का भाड़ा उन्हें नहीं मिला है। मजबूरी में वे हर महीने अपनी जेब से पैसा खर्च कर सरकारी गोदाम से राशन उठाकर दुकानों तक पहुंचा रहे हैं। इसके साथ ही राशन वितरण के बदले मिलने वाला कमीशन भी 10 महीने से बकाया है जिससे उनकी आर्थिक स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। बैठक में जीएस सहादेव, मधुसूदन साहू, मंगल नूनिया, श्रीवत्स महतो, प्रमोद कुमार महतो, गोपाल साहू, एसबी साहू, धीरज प्रधान, अख्तर हुसैन, लिग्रेसर नायक, चांदू कुमार मंडल, राखोहरि महतो, सीताराम सामड, कृष्ण चंद सामड, दशरथ सिजुई, आदर्श लागुरी, सनत कुमार प्रधान, रामचंद्र सामड, घनश्याम सरदार, सतीश प्रधान, मनीलाल मेलगांडी, नारायण महतो, मुचिया मुंडारी, रफायल बोदरा, जवाहरलाल पूर्ति, विभिषण महतो, बीएस पति, सोनाराम महतो, मंगता बोदरा सहित बड़ी संख्या में महिला समिति की राशन डीलर आदि मौजूद थे।

लंबित मामलों का निपटारा

लंबित मामलों का नहीं किया गया निपटारा : बैठक में डीलरों ने बताया कि पिछले तीन वर्षों से वे विभिन्न समस्याओं का सामना कर रहे हैं। बीते एक वर्ष के दौरान विभाग के विभिन्न अधिकारियों को सात बार लिखित आवेदन देने के बावजूद उनकी समस्याओं का कोई समाधान नहीं हुआ। न तो कोई ठोस आश्वासन मिला और न ही लंबित मामलों का निपटारा किया गया। बैठक में कहा गया कि यदि जल्द भुगतान नहीं हुआ तो कई डीलरों के लिए आगे राशन उठाना संभव नहीं होगा। इसका सीधा असर गरीब और जरूरतमंद लाभुकों को मिलने वाले राशन वितरण पर पड़ेगा। लगातार उधार लेकर काम करना अब उनके लिए कठिन होता जा रहा है।

डीलरों की मांगें

डीलरों ने कहा कि वे तमाम परेशानियों और आर्थिक दबाव के बावजूद जिम्मेदारी के साथ राशन वितरण कर रहे हैं, लेकिन विभाग उनकी समस्याओं के प्रति संवेदनशील नहीं दिख रहा है। बार-बार पत्राचार करने के बाद भी कोई सकारात्मक पहल नहीं की गई है। संघ ने मांग की कि चक्रधरपुर में भी अन्य प्रखंडों की तरह डोर स्टेप डिलीवरी के लिए एजेंसी की नियुक्ति की जाए तथा पिछले 18 महीनों का बकाया डीएसडी भाड़ा और कमीशन का शीघ्र भुगतान किया जाए。

सामान्य प्रश्न

बैठक में पीडीएस डीलरों ने क्या मुद्दे उठाए?
बैठक में पीडीएस डीलरों ने विभागीय अपेक्षाओं और आर्थिक संकट का आरोप लगाया, जिसमें पिछले 18 महीनों का भाड़ा तथा कमीशन का बकाया होना शामिल था।
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