विवादित बयानः पीडीपी विधायक ने आतंकियों को बताया शहीद और भाई, भाजपा ने जताया विरोध

जम्मू-कश्मीर में सेना ऑपरेशन ऑल आउट चला रही है। इसके तहत सेना आतंकियों के सफाए में लगी है। वहीं दूसरी तरफ राज्य सरकार के एक विधायक ने इन आतंकियों को शहीद करार दिया है साथ ही अपना भाई भी बताया है।

न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, पीडीपी विधायक एजाज अहमद मीर, ने आतंकियों को लेकर दिए बयान में कहा है कि

Militants who are from Kashmir are martyrs, they are our brothers, some of them are minors who don't even know what they are doing: Aijaz Ahmed Mir,PDP MLA pic.twitter.com/13vRlhFBJ3 — ANI (@ANI) January 11, 2018



'कश्मीर के आतंकी हमारे भाई हैं और वो मर नहीं रहे बल्कि शहीद हो रहे हैं। इनमें से कुछ तो नाबालिग हैं जिन्हें यह भी नहीं पता वो क्या कर रहे हैं।'

We should not celebrate the killings of militants, it is our collective failure, we feel sad when our security forces are martyred as well, we should sympathize with parents of security jawans and with parents of militants as well: Aijaz Ahmed Mir,PDP MLA pic.twitter.com/pvOX0c3IIF — ANI (@ANI) January 11, 2018

अहमद यहीं नहीं रुके और उन्होंने आगे कहा कि 'हमें उनकी मौत का जश्न नहीं मनाना चाहिए, यह हमारी सामुहिक असफलता है। हमें तब भी दुख होता है जब हमारे जवान शहीद होते हैं। हमें जवानों के साथ ही आतंकियों के परिवारों के साथ भी सद्भावना रखनी चाहिए।'

बता दें कि जम्मू-कश्मीर में पीडीपी और भाजपा गठबंधन की सरकार है और ऐसे में विधायक के इस बयान के बाद भाजपा और केंद्र सरकार विपक्ष के निशाने पर आ सकती है। हालांकि एजाज अहमद के बयान से भाजपा ने किनारा किया है और उसे गलत करार दिया है।

Terrorists & separatists are the enemies of Kashmir, Kashmiris, development and peace. How can they be someone's brother?: Mukhtar Abbas Naqvi, Union Minister pic.twitter.com/MN6L3tCbM3 — ANI (@ANI) January 11, 2018

केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने पीडीपी विधायक के बयान का विरोध करते हुए कहा है कि अलगाववादी और आतंकी कश्मीर के दुश्मन हैं। खुद मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती कह चुकी हैं कि कश्मीर के लोग अमन चाहते हैं। ऐसे में कोई आतंकी किसी के भाई कैसे हो सकते हैं।