J&K: BJP नेता राम माधव बोले- PDP, कांग्रेस, NC को साथ आकर सरकार बनाने के लिए सीमा पार से मिले हों निर्देश

एक नाटकीय घटनाक्रम में बुधवार रात को जम्मू और कश्मीर विधानसभा को भंग कर दिया गया। इससे पहले पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP), कांग्रेस और नेशनल कांफ्रेंस (NC) ने साथ मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया था। इसके बाद राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने एक संक्षिप्त बयान में घोषणा की कि वे जम्मू और कश्मीर के संविधान से मिली शक्तियों का उपयोग करते हुए विधानसभा को भंग कर दिया। इस पर बीजेपी नेता राम माधव ने पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पिछले महीने हुए स्थानीय निकाय चुनावों का बहिष्कार किया था, क्योंकि उन्हें सीमा पार से ऐसे निर्देश मिले थे। संभवतः उन्हें अब एक साथ आकर सरकार बनाने के लिए सीमा पार से नए निर्देश मिले हों। उन्होंने जो किया, उसी की वजह से राज्यपाल को मामले पर ध्यान देने की ज़रूरत पड़ी।

PDP&NC boycotted local body polls last month because they had instructions from across the border.Probably they had fresh instructions from across the border to come together & form govt.What they did prompted Guv to look into the whole issue: Ram Madhav on J&K assembly dissolved