राष्ट्रीय सचिव ने बूथ अध्यक्षों को पढ़ाया जीत का पाठ
ब्लॉक बनियाखेड़ा के गांव गुमथल में सपा नेताओं द्वारा पीडीए बैठक आयोजित की गई। राष्ट्रीय सचिव रमेश प्रजापति ने कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने और सरकार की योजनाओं की जानकारी जनता तक पहुँचाने का आह्वान किया। उन्होंने सभी वर्गों को एक साथ लाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया।
ब्लॉक बनियाखेड़ा क्षेत्र के गांव गुमथल स्थित धर्मशाला में सोमवार को पीडीए बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों और बूथ अध्यक्षों ने भाग लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सपा के राष्ट्रीय सचिव रमेश प्रजापति रहे। जिला पदाधिकारियों ने उनका फूल-मालाओं से स्वागत किया। पीडीए सम्मेलन को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय सचिव रमेश प्रजापति ने कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि प्रजापति, पाल, मौर्य, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समाज के कार्यकर्ता अपने-अपने क्षेत्रों में जाकर लोगों को पार्टी की नीतियों और योजनाओं की जानकारी दें। उन्होंने कहा कि जनता तक सरकारों की योजनाओं और उनके प्रभाव की सही जानकारी पहुंचाना कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है।
आगामी चुनावों को देखते हुए कार्यकर्ता अभी से सक्रिय होकर अपने-अपने बूथों को मजबूत करें और समाज के सभी वर्गों के लोगों से संवाद स्थापित करें। पिछड़ा वर्ग जिला मेरठ अध्यक्ष अनिल प्रजापति ने भी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि समाज को जाति और धर्म के आधार पर बांटने की राजनीति से ऊपर उठकर सभी वर्गों को साथ लेकर चलने की जरूरत है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से संगठन की मजबूती के लिए एकजुट होकर काम करने की अपील की। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष असगर अली अंसारी, महासचिव कृष्ण मुरारी शंखधार, पूरनलाल मौर्य, विमलेश कुमारी, उमेश दिवाकर, रेवाराम, महेश मौर्य, हरिओम मोर्य, सत्यवीर सिंह लोधी, राजेश कुमारी, मुकेश यादव, राम सिंह, अनिल प्रजापति आदि मौजूद रहे।
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