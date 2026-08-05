सीने में दर्द के बाद बिगड़ी कैदी की तबीयत, डीएमसीएच रेफर
समस्तीपुर में पाक्सो मामले में विचाराधीन कैदी रौशन कुमार की तबीयत बिगड़ गई। उसे पुलिस अभिरक्षा से भागने के बाद सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन स्थिति गंभीर होने पर उसे डीएमसीएच रेफर किया गया। रौशन पुलिस द्वारा एक निजी अस्पताल से फिर से गिरफ्तार किया गया था।
समस्तीपुर, निप्र। कोर्ट परिसर से पुलिस अभिरक्षा से फरार होने के बाद दोबारा गिरफ्तार किए गए पाक्सो मामले के विचाराधीन कैदी रौशन कुमार उर्फ साजन की तबीयत बुधवार को बिगड़ गई। सीने में तेज दर्द की शिकायत के बाद उसे पहले मंगलवार की रात सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन स्थिति में सुधार नहीं होने और हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टर ने उसे डीएमसीएच रेफर कर दिया।नगर थानाध्यक्ष अजीत कुमार पुलिस बल के साथ कैदी को लेकर डीएमसीएच रवाना हो गए। वहां उसका उपचार जारी है। बता दें कि उजियारपुर के नाजिरपुर गांव निवासी विजय सिंह के पुत्र रौशन कुमार पाक्सो अधिनियम से जुड़े मामले में न्यायिक हिरासत में था।
नियमित पेशी के लिए व्यवहार न्यायालय लाए जाने के दौरान सोमवार को वह पुलिस अभिरक्षा से फरार हो गया था। इसके बाद पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर मंगलवार को मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मोहनपुर रोड स्थित एक निजी अस्पताल से उसे दोबारा गिरफ्तार कर लिया था।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें