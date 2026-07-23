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जीजीपीएस चास में दो दिवसीय पॉक्सो जागरूकता कार्यक्रम, किया गया जागरूक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बोकारो
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जीजीपीएस चास में दो दिवसीय पॉक्सो जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थियों ने भाग लिया। पावरपॉइंट प्रस्तुति के जरिए बच्चों को उनके अधिकारों और बाल सुरक्षा के महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में बताया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों में सुरक्षा और आत्मविश्वास की भावना को मजबूत करना था।

जीजीपीएस चास में दो दिवसीय पॉक्सो जागरूकता कार्यक्रम, किया गया जागरूक

बोकारो ,प्रतिनिधि। जीजीपीएस चास में विद्यार्थियों को बाल सुरक्षा, उनके अधिकारों, व्यक्तिगत सुरक्षा तथा किसी भी प्रकार के शोषण के खिलाफ निडर होकर आवाज उठाने के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से दो दिवसीय पॉक्सो जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कक्षा एक से 12वीं तक के विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। जूनियर सेक्शन का सत्र किरण मिश्रा, जया सेन, एलिस डुंगडुंग, सुनीता लायक एवं अभिषेक चौधरी की उपस्थिति में आयोजित किया गया। वहीं सीनियर सेक्शन के विद्यार्थियों को आकृति, शोभा गुप्ता और मुकेश कुमार ने आकर्षक पावरपॉइंट प्रस्तुति के माध्यम से पोक्सो अधिनियम तथा बाल सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं की जानकारी दी।

वक्ताओं ने बच्चों को अपने अधिकारों के प्रति सजग रहने और किसी भी अनुचित व्यवहार की जानकारी तुरंत साझा करने की सलाह दी। विद्यालय की प्राचार्य सुमन नागिया ने विद्यार्थियों को आत्मविश्वासी और निर्भीक बनने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि किसी भी समस्या या आवश्यकता की स्थिति में छात्र-छात्राएं विद्यालय की पोक्सो समिति के सदस्यों से निःसंकोच संपर्क कर सकते हैं। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों में सुरक्षा, जागरूकता और आत्मविश्वास की भावना को मजबूत करना था।

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