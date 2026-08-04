सीबीएसई नॉर्थ जोन बॉक्सिंग में पवन ने जीता गोल्ड
भावना कोहली हल्द्वानी। सीबीएसई की नॉर्थ जोन बॉक्सिंग प्रतियोगिता में सेंट थेरेसा स्कूल के पवन कुमार ने स्वर्ण पदक जीता है। पवन अब हरियाणा में होने वाली नेशनल बॉक्सिंग प्रतियोगिता में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व करेंगे। यह उनकी लगातार चौथी स्वर्ण जीत है। प्रबंधन और शिक्षकों ने उन्हें बधाई दी है।
भावना कोहली हल्द्वानी। सीबीएसई की ओर से आयोजित नॉर्थ जोन बॉक्सिंग प्रतियोगिता में सेंट थेरेसा स्कूल के छात्र पवन कुमार ने स्वर्ण पदक जीता है। प्रतियोगिता का आयोजन 27 जुलाई से 2 अगस्त तक सोशल बलूनी स्कूल में हुआ। पवन अब हरियाणा में होने वाली नेशनल बॉक्सिंग प्रतियोगिता में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व करेंगे। पवन लगातार चौथे वर्ष नॉर्थ जोन प्रतियोगिता में स्वर्ण जीतने में सफल रहे हैं। 2025 में नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भी स्वर्ण पदक जीता था। विद्यालय प्रबंधन, शिक्षकों और परिजनों ने उन्हें बधाई देते हुए राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए शुभकामनाएं दी हैं।
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