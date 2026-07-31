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नीलकंठ कावंड़ यात्रा के दौरान पुलिस चला रही है सत्यापन अभियान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देहरादून
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पौड़ी में कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस ने कई स्थानों पर से अस्थायी दुकानों और अतिक्रमणों को हटाया। पुलिस टीमें यात्रा मार्गों की निरंतर निगरानी कर रही हैं ताकि यातायात बाधित न हो और आपातकालीन सेवाएं सुचारु रूप से चल सकें।

नीलकंठ कावंड़ यात्रा के दौरान पुलिस चला रही है सत्यापन अभियान

पौड़ी। नीलकंठ में कांवड़ यात्रा में श्रद्धालुओं को सुरक्षित, सुगम और व्यवस्थित आवागमन उपलब्ध कराने के मकसद से जोन प्रभारी लक्ष्मणझूला एवं सीओ कोटद्वार अस्मिता मंमगाई की अगुवाई में पुलिस टीम ने जानकी पुल, बाघखाला तिराहा, बैराज बायपास तिराहा और नीलकंठ पैदल मार्ग पर भ्रमण कर सड़क किनारे लगाएं गई अस्थाय़ी दुकानों, रेहड़ी, ठेली वालों द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की। यात्रा के मद्देनजर पैदल और वाहन मार्गों पर किसी भी प्रकार का अवरोध उत्पन्न न हो, इसके लिए पुलिस हर दिन विभिन्न मार्गों को जायजा ले रही है। ताकि श्रद्धालुओं को आवागमन में किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े और आपातकालीन सेवाओं का संचालन भी सुचारु बना रहे।

यात्रा मार्ग पर संचालित रेहड़ी, ठेली और अन्य अस्थायी दुकानों का सत्यापन अभियान भी चलाया गया। पुलिस टीमों ने संबंधित व्यक्तियों की पहचान की पुष्टि करते हुए आवश्यक दस्तावेजों और अभिलेखों का सत्यापन किया। पौड़ी के एसएसपी सर्वेश पंवार ने बताया कि यात्रा मार्गों पर संदिग्ध गतिविधि पर प्रभावी निगरानी रखी जा रही है। पुलिस टीमें यात्रा मार्ग पर मुस्तैदी से तैनात है। लगातार मॉनिटरिंग करते हुए सुरक्षा, यातायात और जनसुविधाओं से जुड़ी व्यवस्थाओं को प्रभावी बनाएं रखने के लिए लागातार टीमें प्रयासरत है।

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