70 सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन से नीलकंठ कांवड़ यात्रा पर नजर
कंट्रोल रूम के माध्यम से 24 घंटे निगरानी हो रही निगरानीकंट्रोल रूम के माध्यम से 24 घंटे निगरानी हो रही निगरानीयमकेश्वर, संवाददाता।
श्री नीलकंठ महादेव कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा और यात्रा व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए पौड़ी पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया है। पूरे नीलकंठ यात्रा क्षेत्र में कंट्रोल रूम के माध्यम से 24 घंटे निगरानी की जा रही है।
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