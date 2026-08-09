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प्रत्यूष शर्मा बने असिस्टेंट कमांडेंट, देशभर में 92वीं रैंक

By Praveen Dixit
हिन्दुस्तान, मेरठ
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मेरठ के प्रत्यूष शर्मा ने यूपीएससी के केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) असिस्टेंट कमांडेंट परीक्षा में देशभर में 92वीं रैंक प्राप्त की है। उन्होंने कई असफलताओं के बाद निरंतर तैयारी के जरिए यह सफलता हासिल की। वर्तमान में वह भारतीय खाद्य निगम में कार्यरत हैं और अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ संकल्पित हैं।

प्रत्यूष शर्मा बने असिस्टेंट कमांडेंट, देशभर में 92वीं रैंक

मेरठ। संघ लोकसेवा आयोग (यूपीएससी) द्वारा आयोजित केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) की असिस्टेंट कमांडेंट परीक्षा में शास्त्रीनगर निवासी प्रत्यूष शर्मा ने देशभर में 92वीं रैंक हासिल की है। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में इंटरव्यू तक पहुंचने के बावजूद अंतिम चयन से चूके प्रत्यूष शर्मा ने हिम्मत नहीं हारी और निरंतर तैयारी में जुटे रहे। प्रत्यूष वर्तमान में भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) में कार्यरत हैं। नौकरी के साथ-साथ प्रत्यूष ने प्रतियेागी परीक्षा की तैयारी जारी रखी और यह सफलता हासिल की। प्रत्यूष सीडीएस और एफसीएटी परीक्षा में भी शामिल हुए और इंटरव्यू तक पहुंचे। हालांकि अंतिम चयन नहीं हो पाया। इन असफलताओं के बावजूद प्रत्यूष ने हिम्मत नहीं हारी और तैयारी करते रहे।

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प्रत्यूष ने यूपीएससी-सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट परीक्षा में 92वीं रैंक पाते हुए यह साबित कर दिया कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती बल्कि उसके पीछे वर्षों की मेहनत, त्याग, अनुशासन और असफलताओं से लड़ने का साहस छिपा होता है। प्रत्यूष शर्मा के पिता मनोज शर्मा उप्र पुलिस में डिप्टी एसपी हैं और वर्तमान में सीआईडी मेरठ में तैनात हैं। प्रत्यूष की माता प्रो.सीमा शर्मा सुभारती विवि प्रोफेसर एवं भाषा विभागाध्यक्ष पद कार्यरत हैं। प्रत्यूष के अनुसार असफलता मंजिल नहीं बल्कि सफलता की राह में मिलने वाला एक पड़ाव है। यदि लक्ष्य स्पष्ट हो, मेहनत निरंतर हो और उसे हासिल करने का दृढ़ संकल्प हो तो कोई भी चुनौती लक्ष्य तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। प्रत्यूष की इस सफलता पर शुभचिंतकों ने शुभकामनाएं देते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की है।

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शॉर्ट बायो : प्रवीण दीक्षित पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान मेरठ में उच्च शिक्षा, मौसम एवं प्रदूषण बीट पर काम कर रहे हैं।


परिचय एवं अनुभव

प्रवीण दीक्षित भारतीय मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं जिन्हें पत्रकारिता में 20 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान में (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) उच्च शिक्षा, मौसम एवं प्रदूषण बीट पर काम कर रहे हैं। 2008 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।


कॅरियर का सफर

प्रवीण दीक्षित ने अपने कॅरियर की शुरुआत 2006 में अमर उजाला अखबार से की। यहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2008 में हिन्दुस्तान के साथ जुड़े। अमर उजाला और हिन्दुस्तान दोनों ही समाचार पत्रों में उन्हें शिक्षा, मौसम और पर्यावरण बीट पर काम करने का मौका मिला। 2008 से वे हिन्दुस्तान में लगातार इन बीट को कवर कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

बीएससी बायोलॉजी, बीएड के साथ-साथ हिन्दी और पत्रकारिता में स्नातकोत्तर होने से प्रवीण को विज्ञान, हिन्दी और पत्रकारिता का विशेष संयोजन मिला। इसी वजह से वह शिक्षा, विशेष रूप से उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा पर कमांड के साथ ही इनोवेशन, रिसर्च और डाटा विश्लेषण पर केंद्रित स्टोरीज़ लिख रहे हैं।


उच्च शिक्षा और लक्ष्य

उच्च शिक्षा, मौसम और इससे जुड़े रिसर्च के विषयों पर प्रवीण की गहरी समझ है। उच्च शिक्षा में उन्होंने अनेक एक्सक्लूसिव स्टोरी ब्रेक की हैं। प्रवीण का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता के साथ सटीक सूचना देने पर केंद्रित है। इसी को केंद्रित करते हुए उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।


विशेषज्ञता

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, शोध, यूजीसी, एआईसीटीई और एनसीटीई । डाटा विश्लेषण और इस पर केंद्रित समाचार
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