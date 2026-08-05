स्वतंत्रता दिवस को लेकर उत्साह, तिरंगे की बिक्री शुरु
मथुरा में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देशभक्ति का माहौल है। खादी भंडार में लोग तिरंगा झंडे खरीदने आ रहे हैं। बच्चों में भी उत्साह दिख रहा है और स्कूलों में कार्यक्रमों की तैयारियां जारी हैं। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर लोगों में खासा उत्साह है।
मथुरा। स्वतंत्रता दिवस को लेकर शहर में देशभक्ति का माहौल है। खादी भंडार में लोग तिरंगा झंडा खरीदने पहुंच रहे हैं। बच्चों में भी स्वतंत्रता दिवस को लेकर उत्साह देखा जा रहा है। स्कूलों में 15 अगस्त पर कार्यक्रमों की तैयारियां शुरु हो गयी हैं। बच्चे भी पूर्वाभ्यास में जुट गए हैं। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर उत्साह नजर आने लगा है। सबसे ज्यादा डिमांड खादी के झंडों को लेकर है।
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