Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

कानपुर में तिरंगे के रंग में रंगेगा शहर, 13 को यात्रा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कानपुर
Follow us on Google News
share

कानपुर में 13 अगस्त को तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी जिसमें 80 प्रतिशत युवा भाग लेंगे। यह यात्रा फूलबाग से घंटाघर तक जाएगी और इसका उद्देश्य राष्ट्रभक्ति की भावना को उजागर करना है। भाजपा के नेताओं ने बताया कि इस यात्रा में 5000 लोगों के शामिल होने का लक्ष्य है।

कानपुर में तिरंगे के रंग में रंगेगा शहर, 13 को यात्रा

कानपुर, प्रमुख संवाददाता। फूलबाग से घंटाघर तक राष्ट्रभक्ति का जयघोष गूंजेगा। जय़घोष लगाने वाले 80 फीसदी जेन-जी यानी कि युवा होंगे। इनके हाथों में तिरंगा राष्ट्रभक्ति का संदेश जन-जन तक पहुंचाएगा। ये युवा ही यात्रा की सबसे बड़ी ताकत होंगे। 13 अगस्त को यह यात्रा निकलेगी। इस यात्रा के मुख्य अतिथि एवं राष्ट्रीय मंत्री डॉ. महेंद्र सिंह होंगे। भाजपा उत्तर जिला दफ्तर नवीन मार्केट में बातचीत करते हुए उत्तर जिला अध्यक्ष अनिल दीक्षित और यात्रा संयोजक अभिनव दीक्षित, जिला मीडिया प्रभारी अनुराग शर्मा ने बताया कि कार्यक्रम की रूपरेखा घोषित कर दी है। तिरंगा यात्रा भाजपा का महज राजनीतिक अभियान नहीं, बल्कि देशवासियों के हृदय में राष्ट्रभक्ति की भावना प्रज्वलित करने का सशक्त माध्यम है।

ये भी पढ़ें:Bhagalpur News: लखीसराय: 13 अगस्त को निकलेगी भव्य तिरंगा यात्रा, तैयारियों को लेकर भाजयुमो की बैठक संपन्न

तिरंगा देश की आन, बान और शान का प्रतीक है। तिरंगा यात्रा 13 अगस्त को प्रातः 11 बजे फूलबाग स्थित गांधी प्रतिमा से प्रारंभ होकर भारत माता प्रतिमा, घंटाघर तक पहुंचेगी। नई पीढ़ी को राष्ट्रध्वज के गौरव तथा स्वतंत्रता संग्राम के मूल्यों से जोड़ा जाए। पांच हजार लोगों की भागीदारी का लक्ष्य इसी व्यापक जनसंपर्क अभियान का हिस्सा है।

ये भी पढ़ें:Ramnagar News: रामनगर में तिरंगा यात्रा 13 को निकाली जाएगी
ये भी पढ़ें:मोतीझील में तिरंगा मेला, नानाराव पार्क में होगा सम्मान
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Kanpur News Kanpur Kanpur Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।