कानपुर में तिरंगे के रंग में रंगेगा शहर, 13 को यात्रा
कानपुर में 13 अगस्त को तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी जिसमें 80 प्रतिशत युवा भाग लेंगे। यह यात्रा फूलबाग से घंटाघर तक जाएगी और इसका उद्देश्य राष्ट्रभक्ति की भावना को उजागर करना है। भाजपा के नेताओं ने बताया कि इस यात्रा में 5000 लोगों के शामिल होने का लक्ष्य है।
कानपुर, प्रमुख संवाददाता। फूलबाग से घंटाघर तक राष्ट्रभक्ति का जयघोष गूंजेगा। जय़घोष लगाने वाले 80 फीसदी जेन-जी यानी कि युवा होंगे। इनके हाथों में तिरंगा राष्ट्रभक्ति का संदेश जन-जन तक पहुंचाएगा। ये युवा ही यात्रा की सबसे बड़ी ताकत होंगे। 13 अगस्त को यह यात्रा निकलेगी। इस यात्रा के मुख्य अतिथि एवं राष्ट्रीय मंत्री डॉ. महेंद्र सिंह होंगे। भाजपा उत्तर जिला दफ्तर नवीन मार्केट में बातचीत करते हुए उत्तर जिला अध्यक्ष अनिल दीक्षित और यात्रा संयोजक अभिनव दीक्षित, जिला मीडिया प्रभारी अनुराग शर्मा ने बताया कि कार्यक्रम की रूपरेखा घोषित कर दी है। तिरंगा यात्रा भाजपा का महज राजनीतिक अभियान नहीं, बल्कि देशवासियों के हृदय में राष्ट्रभक्ति की भावना प्रज्वलित करने का सशक्त माध्यम है।
तिरंगा देश की आन, बान और शान का प्रतीक है। तिरंगा यात्रा 13 अगस्त को प्रातः 11 बजे फूलबाग स्थित गांधी प्रतिमा से प्रारंभ होकर भारत माता प्रतिमा, घंटाघर तक पहुंचेगी। नई पीढ़ी को राष्ट्रध्वज के गौरव तथा स्वतंत्रता संग्राम के मूल्यों से जोड़ा जाए। पांच हजार लोगों की भागीदारी का लक्ष्य इसी व्यापक जनसंपर्क अभियान का हिस्सा है।
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