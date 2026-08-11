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एम्स में निकाली गई तिरंगा यात्रा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोरखपुर
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गोरखपुर में एम्स में 'हर घर तिरंगा' अभियान के तहत तिरंगा यात्रा आयोजित की गई। मेजर जनरल डॉ. विभा दत्ता के नेतृत्व में फैकल्टी और विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। यात्रा का उद्देश्य राष्ट्रीय एकता और देशभक्ति को बढ़ावा देना था। प्रतिभागियों ने तिरंगे के प्रति सम्मान और दायित्व का संदेश दिया।

एम्स में निकाली गई तिरंगा यात्रा

गोरखपुर। एम्स में ‘हर घर तिरंगा’ अभियान के तहत मंगलवार को तिरंगा यात्रा निकाली गई। कार्यकारी निदेशक मेजर जनरल डॉ. विभा दत्ता के नेतृत्व में निकली यात्रा में संस्थान के फैकल्टी सदस्यों और विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। तिरंगा यात्रा एम्स के गेट नंबर दो से शुरू होकर गेट नंबर तीन तक गई। इस दौरान प्रतिभागियों ने हाथों में राष्ट्रीय ध्वज लेकर देशभक्ति का संदेश दिया। यात्रा के दौरान परिसर का माहौल राष्ट्रप्रेम और उत्साह से सराबोर नजर आया। फैकल्टी सदस्यों और विद्यार्थियों ने राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए अभियान के उद्देश्य को जन-जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया।

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कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों में राष्ट्रीय एकता, अखंडता और देशभक्ति की भावना को मजबूत करना तथा हर घर तिरंगा अभियान के प्रति जागरूकता बढ़ाना रहा। यात्रा में शामिल प्रतिभागियों ने तिरंगे की गरिमा बनाए रखने और राष्ट्र के प्रति अपने दायित्वों का पालन करने का संदेश दिया। इस दौरान एम्स के फैकल्टी सदस्यों और विद्यार्थियों में खासा उत्साह देखने को मिला।

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