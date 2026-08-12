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हाथों में तिरंगा, जुबां पर देशभक्ति के तराने, राष्ट्रभक्ति में डूबा शहर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखीमपुरखीरी
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मंगलवार को ‘हर घर तिरंगा’ अभियान के तहत तिरंगा पदयात्रा का आयोजन किया गया। इसमें जनप्रतिनिधियों, स्कूली बच्चों और समुदाय के लोगों ने भाग लिया। यात्रा कलक्ट्रेट से शुरू होकर मेमोरियल मैदान तक गई। सांस्कृतिक कार्यक्रम में छात्राओं ने देशभक्ति गाने पेश किए। नेताओं ने तिरंगे के महत्व पर प्रकाश डाला।

हाथों में तिरंगा, जुबां पर देशभक्ति के तराने, राष्ट्रभक्ति में डूबा शहर

मंगलवार को शहर की सड़कें राष्ट्रभक्ति के रंग में रंग गईं। ‘हर घर तिरंगा’ अभियान के तहत जिला प्रशासन की ओर से निकली तिरंगा पदयात्रा में जनप्रतिनिधियों से लेकर अफसर, स्कूली बच्चे, एनसीसी कैडेट्स, स्काउट-गाइड, सरकारी कर्मचारी, स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि और आमजन एक साथ कदमताल करते नजर आए। कलक्ट्रेट से तिरंगा पदयात्रा का शुभारंभ विधायक सदर योगेश वर्मा, धौरहरा विधायक विनोद शंकर अवस्थी, डीएम अंजनी कुमार सिंह और सीडीओ अभिषेक कुमार ने किया। कलक्ट्रेट से शुरू हुआ पदयात्रा का कारवां मां जानकी (सौजन्या) चौक, गुरु गोविंद सिंह चौक, घंटाघर, जीआईसी और परशुराम चौक होते हुए मेमोरियल मैदान पहुंचा। रास्तेभर ‘वंदे मातरम्’ और ‘भारत माता की जय’ के जयघोष गूंजते रहे।

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डीएम अंजनी कुमार सिंह, सीडीओ अभिषेक कुमार, एडीएम नरेंद्र बहादुर सिंह, ब्रजपाल सिंह समेत प्रशासनिक अधिकारी पूरे रास्ते पदयात्रा में शामिल रहे। पदयात्रा के बाद मेमोरियल सभागार में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हुआ। सनातन धर्म सरस्वती बालिका विद्या मंदिर इंटर कॉलेज और आर्य कन्या इंटर कॉलेज की छात्राओं ने देश भक्ति गीत पर अपनी शानदार प्रस्तुति दी। इस दौरान तिरंगा का वितरण भी किया गया। विधायक योगेश वर्मा ने कहा कि तिरंगा देश की आन, बान और शान का प्रतीक है। ‘हर घर तिरंगा’ अभियान राष्ट्रप्रेम, सम्मान और जिम्मेदारी की भावना को मजबूत करता है। विधायक विनोद शंकर अवस्थी ने कहा कि तिरंगा हर भारतीय के गौरव और स्वाभिमान का प्रतीक है। डीएम अंजनी कुमार सिंह ने कहा कि तिरंगा केवल राष्ट्रध्वज नहीं, बल्कि हमारे कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का भी प्रतीक है। ‘हर घर तिरंगा’ अभियान से देशभक्ति को जनभागीदारी से जोड़ने का अवसर मिला है। उन्होंने सभी से राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए अपने दायित्वों का ईमानदारी से निर्वहन करने का आह्वान किया। सीडीओ ने जताया आभार कार्यक्रम के अंत में सीडीओ अभिषेक कुमार ने सभी जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, विद्यार्थियों, स्वयंसेवी संस्थाओं एवं आमजन का आभार जताया है।

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