राष्ट्रीय असिमता, देशभक्ति, गौरव के लिए फहराए तिरंगा
✓-ध्वज की गरिमा और नियमों के पालन पर दिया जोरराष्ट्रीय असिमता, देशभक्ति, गौरव के लिए फहराए तिरंगाराष्ट्रीय असिमता, देशभक्ति, गौरव के लिए फहराए तिरंगार
फतेहपुर। कलेक्ट्रेट से निकल कर देशभक्ति के नारों व गीतों के साथ शहर के प्रमुख मार्गों से निकली तिरंगा रैली ने लोगों में जोश भर दिया। भारत माता की जय और वंदेमातरम की आवाज से इलाका गूंज गया। रैली के शुभारंभ पर डीएम ने नागरिकों से घरों में तिरंगा फहराने की अपील की। इस दौरान ध्वज की गरिमा और निर्धारित नियमों के पालन पर दिया जोर दिया। डीएम निधि गुप्ता वत्स ने कहा कि घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने और तिरंगे के साथ व्यक्तिगत एवं भावनात्मक संबंध बनाए रखना है। यह अभियान राष्ट्रीय असिमता, देशभक्ति, गौरव को प्रोत्साहित जन भागेदारी आंदोलन के रूप में सफल बनाना है।
कहा कि तिरंगा फहराते समय ध्वज की गरिमा एवं निर्धारित नियमों का पूर्ण पालन सुनिश्चित करें। तिरंगे का सम्मान सर्वोपरि है इसलिए तिरंगे के उपयोग के बाद तिरंगे को इधर-उधर न फेंका जाय और सम्मान पूर्वक सुरक्षित स्थान पर रखा जाय। इसके पहले हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा बाइक रैली को डीएम के साथ एसपी अभिमन्यु मांगलिक, सीडीओ पवन कुमार मीना, प्रशासक जिला पंचायत अभय प्रताप सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदर्श व्यापार मंडल प्रदीप गर्ग ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर तिरंगा रैली को रवाना किया। यहां बड़ी संख्या में अधिकारी व संगठनों के लोग मौजूद रहे।
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