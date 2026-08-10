गूंजा राष्ट्र प्रेम का संदेश, ‘हर घर तिरंगा’ अभियान का आगाज
जौनपुर के परिषदीय विद्यालयों में आजादी के पर्व को लेकर राष्ट्रप्रेम का माहौल बन रहा है। 'हर घर तिरंगा' अभियान के तहत विभिन्न कार्यक्रम एवं रचनात्मक गतिविधियाँ आयोजित की जा रही हैं। बच्चों ने तिरंगा रंगोली और आकर्षक पोस्टर बनाए हैं। शिक्षकों द्वारा राष्ट्रध्वज के महत्व और स्वतंत्रता संग्राम के वीरों के योगदान की जानकारी दी जा रही है।
फोटो-11, 12 जौनपुर, संवाददाता। आजादी के पर्व को लेकर जिले के परिषदीय विद्यालयों में राष्ट्रप्रेम और देशभक्ति का माहौल दिखाई देने लगा है। ‘हर घर तिरंगा’ अभियान के तहत जनपद के सभी विद्यालयों में विभिन्न कार्यक्रमों और रचनात्मक गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। रविवार से ही इन कार्यक्रमों में छात्र-छात्राएं बढ़-चढ़कर भाग लेना शुरू करदिए। विद्यालयों में बच्चों ने तिरंगा रंगोली बनाई। इसके साथ ही छात्र-छात्राएं तिरंगे से संबंधित आकर्षक पोस्टर, बैनर और चित्र तैयार कर रहे हैं। विद्यालय परिसर में बनाई जा रही रंगोलियों और प्रदर्शित किए जा रहे पोस्टर-बैनर के माध्यम से राष्ट्रीय एकता, अखंडता और देशप्रेम का संदेश दिया जा रहा है।
विद्यालयों में बच्चों का उत्साह देखते ही बन रहा है। बच्चे अपनी रचनात्मक प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए तिरंगे के विभिन्न चित्र बना रहे हैं। शिक्षक भी विद्यार्थियों को राष्ट्रीय ध्वज के महत्व, उसके सम्मान और देश के प्रति जिम्मेदारियों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को स्वतंत्रता संग्राम और देश की आजादी के लिए बलिदान देने वाले वीरों के योगदान से भी परिचित कराया जा रहा है।
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