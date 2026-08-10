Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

गूंजा राष्ट्र प्रेम का संदेश, ‘हर घर तिरंगा’ अभियान का आगाज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जौनपुर
Follow us on Google News
share

जौनपुर के परिषदीय विद्यालयों में आजादी के पर्व को लेकर राष्ट्रप्रेम का माहौल बन रहा है। 'हर घर तिरंगा' अभियान के तहत विभिन्न कार्यक्रम एवं रचनात्मक गतिविधियाँ आयोजित की जा रही हैं। बच्चों ने तिरंगा रंगोली और आकर्षक पोस्टर बनाए हैं। शिक्षकों द्वारा राष्ट्रध्वज के महत्व और स्वतंत्रता संग्राम के वीरों के योगदान की जानकारी दी जा रही है।

गूंजा राष्ट्र प्रेम का संदेश, ‘हर घर तिरंगा’ अभियान का आगाज

फोटो-11, 12 जौनपुर, संवाददाता। आजादी के पर्व को लेकर जिले के परिषदीय विद्यालयों में राष्ट्रप्रेम और देशभक्ति का माहौल दिखाई देने लगा है। ‘हर घर तिरंगा’ अभियान के तहत जनपद के सभी विद्यालयों में विभिन्न कार्यक्रमों और रचनात्मक गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। रविवार से ही इन कार्यक्रमों में छात्र-छात्राएं बढ़-चढ़कर भाग लेना शुरू करदिए। विद्यालयों में बच्चों ने तिरंगा रंगोली बनाई। इसके साथ ही छात्र-छात्राएं तिरंगे से संबंधित आकर्षक पोस्टर, बैनर और चित्र तैयार कर रहे हैं। विद्यालय परिसर में बनाई जा रही रंगोलियों और प्रदर्शित किए जा रहे पोस्टर-बैनर के माध्यम से राष्ट्रीय एकता, अखंडता और देशप्रेम का संदेश दिया जा रहा है।

ये भी पढ़ें:‘हर घर तिरंगा अभियान’ के लिए जीविका दीदियां तैयार कर रहीं राष्ट्रध्वज

विद्यालयों में बच्चों का उत्साह देखते ही बन रहा है। बच्चे अपनी रचनात्मक प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए तिरंगे के विभिन्न चित्र बना रहे हैं। शिक्षक भी विद्यार्थियों को राष्ट्रीय ध्वज के महत्व, उसके सम्मान और देश के प्रति जिम्मेदारियों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को स्वतंत्रता संग्राम और देश की आजादी के लिए बलिदान देने वाले वीरों के योगदान से भी परिचित कराया जा रहा है।

ये भी पढ़ें:हर घर तिरंगा अभियान के तहत रंगोली एवं चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित
ये भी पढ़ें:हर हर तिरंगा अभियान में सहयोग करें स्काउट और गाइड
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Tiranga Jaunpur Latest News Jaunpur अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।