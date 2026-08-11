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हर घर तिरंगा अभियान के तहत विद्यालय में देशभक्ति का संदेश -(A)

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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हर घर तिरंगा अभियान के तहत विद्यालय में देशभक्ति का संदेश कहलगांव, निज प्रतिनिधि।

हर घर तिरंगा अभियान के तहत विद्यालय में देशभक्ति का संदेश -(A)

कहलगांव, निज प्रतिनिधि। ‘हर घर तिरंगा 2026’ अभियान के तहत प्राथमिक विद्यालय मिर्धाचक आदिवासी टोला, कहलगांव में सोमवार को विद्यार्थियों और शिक्षकों ने देशभक्ति एवं राष्ट्रीय गौरव से जुड़ी विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया। बच्चों ने तिरंगे के साथ आकर्षक मानव आकृति बनाकर एकता, अनुशासन और राष्ट्रभक्ति का संदेश दिया। वहीं, ‘सेल्फी विद तिरंगा’ कार्यक्रम में भी विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।विद्यार्थियों ने “हर घर तिरंगा फहराएंगे, देश का मान बढ़ाएंगे” जैसे प्रेरक नारों के माध्यम से राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान और राष्ट्रप्रेम की भावना व्यक्त की। इससे पूरा विद्यालय परिसर देशभक्ति के भाव से सराबोर रहा।प्रधान शिक्षक अर्जुन केशरी ने कहा कि तिरंगा देश की आन, बान और शान का प्रतीक है।

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ऐसे आयोजन बच्चों में राष्ट्रप्रेम, राष्ट्रीय एकता, अनुशासन और नागरिक जिम्मेदारी की भावना विकसित करते हैं। शिक्षक रंजीत कुमार ने अभिभावकों और ग्रामीणों से अभियान में सक्रिय भागीदारी की अपील की।

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