यूपीएससी, बीपीएससी के सफल छात्र होंगे सम्मानित
शाहपुर पटोरी में भारतीय स्वतंत्रता की 79 वीं वर्षगांठ पर उत्कृष्ट प्रतिभाओं को सम्मानित किया जाएगा। स्वतंत्रता दिवस समारोह में विभिन्न स्कूलों के छात्र-छात्राएँ भाग लेंगे। इसके अलावा यूपीएससी और बीपीएससी पास छात्रों को भी सम्मानित किया जाएगा। इस साल के कार्यक्रमों की तैयारी चल रही है।
शाहपुर पटोरी। भारतीय स्वतंत्रता की 79 वीं वर्षगांठ पर पटोरी में अनुमंडल प्रशासन द्वारा उत्कृष्ट प्रतिभाओं को सम्मानित किया जाएगा। बुधवार को स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों को लेकर अनुमंडल स्तरीय बैठक संबोधी सभाकक्ष में एसडीओ विकास कुमार पांडेय की अध्यक्षता एवं अनुमंडल निर्वाचन अधिकारी राजीव कुमार, नप के ईओ अजय कुमार, बीडीओ कुमुद रंजन, सीओ अभिषेक कुमार की मौजूदगी में आयोजित हुई। मुख्य समारोह के सामूहिक परेड में बिहार पुलिस, फायर ब्रिगेड, एनसीसी एएनडी कॉलेज एवं जीबी इंटर स्कूल, एजे महिला कॉलेज, गाइड प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल, सरस्वती शिशु विद्या मंदिर की छात्र-छात्राएं व घोष दल शामिल होंगे। 12 एवं 13 अगस्त को परेड का पूर्वाभ्यास होगा।इसके
अलावा इस वर्ष यूपीएससी, बीपीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अनुमंडल क्षेत्र वासियों को अनुमंडल प्रशासन सम्मानित करेगा। अनुमंडल के मैट्रिक व इंटर की परीक्षा के टॉपरों तथा भारत सरकार द्वारा नामित दो जल योद्धा को भी सम्मानित किया जाएगा। आगामी 8 अगस्त को समीक्षात्मक बैठक होगी। बैठक में सेवानिवृत्त विवि पीजी विभागाध्यक्ष डॉ अशरफ इमाम, बीईओ नीतीश कुमार, एमओ मुदस्सिर सबा नजमी, थानाध्यक्ष अनिल कुमार, इंस्पेक्टर पवन कुमार, फायर ऑफिसर अमरेंद्र कुमार थे।
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