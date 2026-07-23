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शहर में एक हजार जवानों के साथ निकला फ्लैग मार्च

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, छपरा
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पटना में छात्रों के उग्र प्रदर्शन और कानून-व्यवस्था को देखते हुए सारण पुलिस हाई अलर्ट पर है। छपरा में फ्लैग मार्च किया गया, जिसमें दंगा नियंत्रण दस्ते और हजारों पुलिस जवान शामिल हुए। वरीय पुलिस अधीक्षक ने शांति बनाए रखने की अपील की और अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी।

शहर में एक हजार जवानों के साथ निकला फ्लैग मार्च

पटना की घटनाओं के बाद सारण पुलिस हाई अलर्ट सीनियर एसपी ने टाउन थाने में पुलिस पदाधिकारी व जवानों को ब्रीफिंग की सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर पुलिस बल की तैनाती एक-एक व्यक्ति की गतिविधि पर पुलिस ध्यान दे रही फोटो 1- फ्लैग मैच के बाद टाउन थाना में पुलिस पदाधिकारी को ब्रीफिंग करते सीनियर एसपी विनीत कुमार, साथ में एसडीएम व अन्य पुलिस पदाधिकारी पेज पांच या चार की लीड छपरा, हमारे संवाददाता।

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छात्रों के प्रदर्शन का प्रभाव

राजधानी पटना में छात्रों के उग्र प्रदर्शन और कानून-व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए सारण पुलिस पूरी तरह हाई अलर्ट पर है। एहतियात के तौर पर गुरुवार को छपरा शहर में पुलिस प्रशासन ने व्यापक फ्लैग मार्च निकाला। इस दौरान दंगा निरोधक दल, वज्र वाहन, आंसू गैस से लैस पुलिस बल और करीब एक हजार जवानों ने शहर के प्रमुख और संवेदनशील इलाकों में मार्च कर आम लोगों को सुरक्षा का भरोसा दिलाया। फ्लैग मार्च शुरू होने से पहले टाउन थाना परिसर में वरीय पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार ने पुलिस पदाधिकारियों और जवानों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जिले में शांति और सौहार्द बनाए रखना पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना या उपद्रव से सख्ती से निपटा जाएगा। सभी पुलिसकर्मियों को पूरी सतर्कता और संयम के साथ ड्यूटी करने का निर्देश दिया गया। इसके बाद फ्लैग मार्च टाउन थाना चौक से शुरू होकर नगरपालिका चौक, कचहरी, रेलवे स्टेशन, लोहा बाजार, कटारी बाग, साहिबगंज, भारत मिलाप चौक सहित शहर के विभिन्न संवेदनशील इलाकों से होकर गुजरा।

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पुलिस की अपील और कार्रवाई

मार्च के दौरान पुलिस बल ने आम लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों से दूर रहने की अपील की। जवान पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ आधुनिक उपकरणों और दंगा नियंत्रण संसाधनों से लैस नजर आए। फ्लैग मार्च में सदर अनुमंडल के एसडीओ नितेश कुमार, ट्रैफिक डीएसपी संतोष कुमार, टाउन थाना अध्यक्ष सह इंस्पेक्टर संजीव कुमार सहित बड़ी संख्या में पुलिस पदाधिकारी और सुरक्षा बल के जवान शामिल रहे। पूरे मार्ग में पुलिस की मौजूदगी से लोगों में सुरक्षा का एहसास देखने को मिला। वरीय पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार ने अभिभावकों, छात्रों और जिलेवासियों से अपील करते हुए कहा कि वे किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान न दें और सोशल मीडिया पर प्रसारित होने वाली अपुष्ट सूचनाओं को साझा करने से बचें। यदि किसी को किसी तरह की संदिग्ध गतिविधि या भ्रामक सूचना की जानकारी मिले तो तत्काल पुलिस को सूचित करें। उन्होंने स्पष्ट कहा कि अफवाह फैलाकर माहौल बिगाड़ने का प्रयास करने वाले लोगों के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शहर की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, प्रमुख चौक-चौराहों व अन्य संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। वज्र वाहन, दंगा निरोधक दस्ते और आंसू गैस से लैस जवान लगातार गश्त कर रहे हैं।

कांग्रस कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन

पुलिस प्रशासन का कहना है कि जिले में पूरी स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और कानून-व्यवस्था भंग करने की कोशिश करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। आम नागरिकों से शांति, संयम और प्रशासन के साथ सहयोग बनाए रखने की अपील की गई है। साथ लगाएं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नीट पेपर लीक व राहुल गांधी की गिरफ्तारी के विरोध में निकाला आक्रोश मार्च छात्रों पर लाठीचार्ज की निंदा करते हुए झूठे मुकदमे वापस लेने और गिरफ्तार नेताओं की रिहाई की मांग फोटो: 6 नगर पालिका चौक पर गुरुवार को नीट परीक्षा पेपर लीक, प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित धांधली, छात्र-युवाओं पर पुलिस कार्रवाई के खिलाफ बैनर तले विरोध प्रदर्शन करते कांग्रेस कार्यकर्ता छपरा, एक संवाददाता। नीट परीक्षा पेपर लीक, प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित धांधली, छात्र-युवाओं पर पुलिस कार्रवाई और दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी व अन्य कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में गुरुवार को सारण जिला कांग्रेस कमेटी के बैनर तले छपरा में आक्रोश मार्च निकाला गया। प्रदर्शनकारियों ने नगरपालिका चौक से थाना चौक तक मार्च निकालने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला दहन कर विरोध जताया। आक्रोश मार्च का नेतृत्व जिलाध्यक्ष डॉ. शंकर चौधरी ने किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के विरोध में नारे लगाए व छात्रों पर लाठीचार्ज बंद करने, गिरफ्तार नेताओं की रिहाई, झूठे मुकदमे वापस लेने और केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। सभा को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष डॉ. शंकर चौधरी ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितताओं के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्र-युवाओं और विपक्षी नेताओं पर की गई पुलिस कार्रवाई लोकतांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में असहमति का सम्मान होना चाहिए और जनप्रतिनिधियों को अपनी बात रखने का अधिकार मिलना चाहिए। उन्होंने सरकार से संवाद के माध्यम से समस्याओं का समाधान निकालने और छात्रों और युवाओं पर दर्ज मामलों को वापस लेने की मांग की। प्रदर्शन में कन्हैया गिरी, डॉ. ब्रजेंद्र सिंह आजाद, मनोज कुमार सिंह, अब्दुल कादिर खान, फिरोज इकबाल, मालिक प्रसाद यादव, राहुल कुमार यादव, ललन कुमार सिंह, यासिन आजाद, कुमार विशाल सिंह ,हरेश यादव समेत काफी संख्या में कार्यकर्ता शामिल थे。

सामान्य प्रश्न

सारण पुलिस ने किस स्थिति के कारण हाई अलर्ट किया है?
पटना में छात्रों के उग्र प्रदर्शन और कानून-व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए सारण पुलिस हाई अलर्ट पर है।
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