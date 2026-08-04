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पीयू : स्पॉट नामांकन की मेधा सूची समर्थ पोर्टल से बनेगी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पटना
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पटना विश्वविद्यालय में स्पॉट नामांकन और मेधा सूची प्रकाशन समर्थ पोर्टल के माध्यम से होगा। लगभग दो सौ विद्यार्थियों के नामांकन रद्द करने के कारण नई मेधा सूची तैयार की जा रही है। नामांकन प्रक्रिया में विलंब होने की संभावना है।

पीयू : स्पॉट नामांकन की मेधा सूची समर्थ पोर्टल से बनेगी

पटना विश्वविद्यालय (पीयू) में स्पॉट नामांकन और मेधा सूची प्रकाशन समर्थ पोर्टल के माध्यम से होगा। रिक्त सीटों के लिए नए सिरे से पोर्टल से मेधा सूची तैयार की जाएगी। यह निर्णय विवि प्रशासन द्वारा उन परिस्थितियों को देखते हुए लिया गया है, जहां लगभग दो सौ विद्यार्थियों ने अन्य सीयूइटी से दूसरे विश्वविद्यालयों में दाखिला लेने के कारण अपना नामांकन रद्द करा दिया है। इस कारण कई सीटें खाली हो गई हैं, जिस पर अब नई मेधा सूची के आधार पर ही प्रवेश दिया जाएगा। 31 जुलाई और एक अगस्त को पीयू के विभिन्न कॉलेजों में स्पॉट नामांकन के लिए ऑफलाइन आवेदन लिए गए थे। इसके बाद विवि ने यह निर्णय लिया था कि तीन अगस्त को सभी कॉलेजों की सूचना पटल पर चयनित विद्यार्थियों की सूची जारी कर दी जाएगी। चार अगस्त तक नामांकन की प्रक्रिया पूरी कर लेनी थी। लेकिन बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने अपना नामांकन रद्द कराया है। इसके चलते विवि ने कॉलेजों के प्राचार्यों को यह स्पष्ट निर्देश दिया कि वह तीन अगस्त को प्रकाशित होने वाली सूची बोर्ड पर न लगाएं। विवि प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार यह कदम इसलिए उठाया गया, ताकि नई रिक्तियों के अनुसार अद्यतन मेधा सूची तैयार की जा सके。

नामांकन प्रक्रिया में बदलाव

विवि के नामांकन प्रभारी रजनीश ने बताया कि अब पूरी प्रक्रिया समर्थ पोर्टल पर ही संचालित होगी। नई मेधा सूची इसी ऑनलाइन पोर्टल के जरिये तैयार कराई जाएगी, जिससे पारदर्शिता और सरलता बनी रहे। इसके बाद संबंधित कॉलेजों को यह सूची उनके सूचना पटल पर प्रकाशित करने का निर्देश दिया जाएगा। अब इस प्रक्रिया से स्पॉट नामांकन में विलंब होना तय है।

सूची प्रकाशन की स्थिति

कोट

कई विद्यार्थियों ने अपना नामांकन कैंसिल भी कराया है। कई सीटें रिक्त हुई हैं। इसलिए अब फिर से मेधा सूची तैयार होगी। सूची समर्थ पोर्टल के माध्यम से ही तैयार की जाएगी। इसके बाद कॉलेज सूचना पटल पर इसे प्रकाशित करेंगे। इसलिए तीन अगस्त को प्रकाशित होने वाली सूची रोक ली गई।

-रजनीश, नामांकन प्रभारी, पीयू

सामान्य प्रश्न

पटना विश्वविद्यालय में स्पॉट नामांकन कब होगा?
31 जुलाई और 1 अगस्त को पीयू के विभिन्न कॉलेजों में स्पॉट नामांकन के लिए ऑफलाइन आवेदन लिए गए थे।
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