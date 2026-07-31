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पीयू : छात्रावास नवीनीकरण को 14 अगस्त तक आवेदन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पटना
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पटना विश्वविद्यालय ने स्नातकोत्तर और स्नातक छात्रों के लिए छात्रावास नवीनीकरण संबंधी सूचना जारी की है। पूर्व छात्रावास निवासियों और कुछ नए नामांकित छात्रों को नवीनीकरण के लिए आवेदन करना होगा। अंतिम तिथि 14 अगस्त है। सभी आवेदनों को संबंधित छात्रावास प्रशासन के पास ही जमा करने की आवश्यकता है।

पीयू : छात्रावास नवीनीकरण को 14 अगस्त तक आवेदन

पटना विश्वविद्यालय (पीयू) ने स्नातकोत्तर और स्नातक के छात्र-छात्राओं के लिए छात्रावास नवीनीकरण से संबंधित सूचना जारी की है। स्नातकोत्तर के तीसरे सेमेस्टर के अंतर्वासियों (जो पहले से छात्रावास में रह रहे हैं) का छात्रावास नवीनीकरण किया जाएगा। स्नातक सत्र 2023-27, 2024-28 और 2025-29 में नामांकित छात्र भी इसके पात्र होंगे। इन सभी के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 14 अगस्त निर्धारित की गई है। विश्वविद्यालय ने सभी विभागाध्यक्षों, कॉलेजों के प्राचार्यों और छात्रावास अधीक्षकों को पत्र भेजकर इस प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करने का निर्देश दिया है। विवि ने स्पष्ट किया है कि इसके बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

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विश्वविद्यालय के मुताबिक नवीनीकरण से जुड़ी प्रक्रिया संबंधित छात्रावास स्तर पर ही की जाएगी, यानी छात्रों को अपने-अपने छात्रावास प्रशासन के पास ही आवेदन जमा करना होगा, ताकि किसी प्रकार की भ्रम की स्थिति न हो।विवि ने कहा है कि छात्र-छात्राएं 14 अगस्त से पहले अपने छात्रावास प्रशासन के पास आवेदन जमा करना सुनिश्चित करें, क्योंकि इस तिथि के बाद उन्हें सीट न मिलने की परेशानी उठानी पड़ सकती है। छात्रावासों का आवंटन कॉलेज स्तर से किया जाएगा।

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