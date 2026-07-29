पीयू : अपरिहार्य कारणों से 31 जुलाई की परीक्षा स्थगित
पटना विश्वविद्यालय ने 2025-29 सत्र के दूसरे सेमेस्टर की परीक्षा को अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दिया है। यह परीक्षा 31 जुलाई को निर्धारित थी और इसका नया कार्यक्रम कॉलेज की वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। छात्रों को वेबसाइट पर जानकारी चेक करते रहना होगा।
पटना विवि (पीयू) ने सत्र 2025-29 के दूसरे सेमेस्टर की 31 जुलाई को होने वाली परीक्षा को अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दिया है। विवि ने सूचना जारी कर कहा है कि संशोधित कार्यक्रम कॉलेज की वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। इसके लिए विद्यार्थी वेबसाइट चेक करते रहें। सत्र 2025-29 के छात्रों के लिए दूसरे सेमेस्टर की यह अंतिम परीक्षा है। 31 जुलाई को वैल्यू एडेड कोर्स विषय की परीक्षा होनी है।
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