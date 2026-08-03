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पीयू : दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी गोरखपुर विवि की कुलपति

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पटना
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पटना विश्वविद्यालय का पीजी सत्र 2023-25 का दीक्षांत समारोह आठ अगस्त को पटना वीमेंस कॉलेज में होगा। इस समारोह में 38 छात्रों को गोल्ड मेडल दिए जाएंगे, जिसमें राज्यपाल बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहेंगे। समारोह की तैयारियां अंतिम चरण में हैं और छात्रों को गाउन वितरित किया जा रहा है।

पीयू : दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी गोरखपुर विवि की कुलपति

पटना विश्वविद्यालय के पीजी सत्र 2023-25 के विद्यार्थियों दीक्षांत समारोह आठ अगस्त को पटना वीमेंस कॉलेज के मदर वेरोनिका ऑडिटोरियम में होगा। इसमें विभिन्न विभागों के 38 छात्र-छात्राओं को गोल्ड मेडल प्रदान किया जाएगा। समारोह में राज्यपाल सह कुलाधिपति लेफ्टिनेंट जनरल सय्यद अता हसनैन (सेवानिवृत्त) बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहेंगे। जबकि दीन दयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय, गोरखपुर की कुलपति प्रो. पूनम टंडन विशिष्ट अतिथि के रूप में विद्यार्थियों को संबोधित करेंगी। विवि के परीक्षा नियंत्रक प्रो. बीके लाल ने बताया कि दीक्षांत समारोह की तैयारी अंतिम चरण में हैं। सोमवार को दीक्षांत समारोह में शामिल होने वाले विद्यार्थियों को गाउन वितरित किया गया।

यह वितरण विवि मुख्यालय में पांच और छह अगस्त को भी होगा।

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