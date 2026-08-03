पीयू : दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी गोरखपुर विवि की कुलपति
पटना विश्वविद्यालय का पीजी सत्र 2023-25 का दीक्षांत समारोह आठ अगस्त को पटना वीमेंस कॉलेज में होगा। इस समारोह में 38 छात्रों को गोल्ड मेडल दिए जाएंगे, जिसमें राज्यपाल बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहेंगे। समारोह की तैयारियां अंतिम चरण में हैं और छात्रों को गाउन वितरित किया जा रहा है।
पटना विश्वविद्यालय के पीजी सत्र 2023-25 के विद्यार्थियों दीक्षांत समारोह आठ अगस्त को पटना वीमेंस कॉलेज के मदर वेरोनिका ऑडिटोरियम में होगा। इसमें विभिन्न विभागों के 38 छात्र-छात्राओं को गोल्ड मेडल प्रदान किया जाएगा। समारोह में राज्यपाल सह कुलाधिपति लेफ्टिनेंट जनरल सय्यद अता हसनैन (सेवानिवृत्त) बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहेंगे। जबकि दीन दयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय, गोरखपुर की कुलपति प्रो. पूनम टंडन विशिष्ट अतिथि के रूप में विद्यार्थियों को संबोधित करेंगी। विवि के परीक्षा नियंत्रक प्रो. बीके लाल ने बताया कि दीक्षांत समारोह की तैयारी अंतिम चरण में हैं। सोमवार को दीक्षांत समारोह में शामिल होने वाले विद्यार्थियों को गाउन वितरित किया गया।
यह वितरण विवि मुख्यालय में पांच और छह अगस्त को भी होगा।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें