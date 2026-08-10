'हर घर तिरंगा यात्रा' में दिखाया राष्ट्रप्रेम का जज्बा
पटना विश्वविद्यालय की एनएसएस इकाइयों के लगभग 200 स्वयंसेवियों ने तिरंगा यात्रा में भाग लिया और राष्ट्रप्रेम का जज्बा दिखाया। विभिन्न कॉलेजों के स्वयंसेवकों ने तिरंगा लेकर राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया। डॉ. चन्दन चन्द्र चुन्ना ने तिरंगे को एकता और गौरव का प्रतीक बताया।
पटना विश्वविद्यालय की एनएसएस इकाइयों के लगभग 200 स्वयंसेवकों ने तिरंगा यात्रा में भाग लिया और राष्ट्रप्रेम का जज्बा दिखाया। मगध महिला कॉलेज, पटना वीमेंस कॉलेज, पटना कॉलेज, दरभंगा हाउस, पटना लॉ कॉलेज, ट्रेनिंग कॉलेज, बीएन कॉलेज, साइंस कॉलेज व वाणिज्य महाविद्यालय के स्वयंसेवकों ने हाथों में तिरंगा लेकर राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया। विवि के एनएसएस कार्यक्रम समन्वयक डॉ. चन्दन चन्द्र चुन्ना ने कहा कि तिरंगा हमारी एकता, अखंडता व गौरव का प्रतीक है और 'राष्ट्र सर्वोपरि है' की भावना प्रत्येक नागरिक में होनी चाहिए। पुरुष टीम का नेतृत्व डॉ. रमेश कुमार (दरभंगा हाउस) एवं डॉ. विकास कुमार वर्मा (पटना कॉलेज), महिला टीम का नेतृत्व डॉ. आशा कुमारी एवं डॉ. ज्योति दुबे (मगध महिला कॉलेज) ने किया।
एएन कॉलेज के स्वयंसेवकों ने भी देश के प्रति अपनी प्रेम भावना को दर्शाया। प्राचार्या प्रो. रत्ना अमृत के दिशा-निर्देश में कार्यक्रम पदाधिकारी डॉ. नवीन कुमार एवं डॉ. शिरीन मसरूर ने स्वयंसेवकों का मार्गदर्शन किया और ग्रुप लीडर हर्ष राज एवं नंदिनी ने नेतृत्व किया।
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