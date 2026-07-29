समर्थ पोर्टल से मेधा सूची में हो रही गड़बड़ियां
पटना विश्वविद्यालय के समर्थ पोर्टल पर बीबीए और बीबीए एलएलबी पाठ्यक्रमों की मेधा सूची में गंभीर गलतियां पाई गईं हैं। महिला आरक्षित सीटों पर पुरुष छात्रों के नाम और कई अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों को अनारक्षित श्रेणी में डालने के मामलों के बाद प्रशासन ने सूची में सुधार किया। छात्रों ने प्रशासन को सूचित किया और त्वरित कार्रवाई की गई।
पटना विश्वविद्यालय (पीयू) द्वारा समर्थ पोर्टल से जारी बीबीए और बीबीए एलएलबी पाठ्यक्रमों की मेधा सूची में बड़ी गड़बड़ियां सामने आई हैं। हालांकि छात्रों द्वारा संज्ञान में लाए जाने के बाद ही प्रशासन ने इसमें सुधार कर लिया है, लेकिन छात्रों के बीच समर्थ पोर्टल की विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा हो गया है। दरअसल अनियमितता महिला आरक्षित सीट को लेकर सामने आई। बीबीए एलएलबी और बीबीए पाठ्यक्रम में जारी मेधा सूची में डब्ल्यूबीसी के आरक्षित सीट होने के बावजूद उस पर पुरुष उम्मीदवार का नाम डाल दिया गया। एक और गंभीर खामी यह रही कि आरक्षित वर्ग (एससी/एसटी/ओबीसी) के कई छात्रों को गलती से अनारक्षित (सामान्य) वर्ग में डाल दिया गया।
यह अनियमितता सामने आने के बाद छात्र प्रतिनिधियों ने तुरंत प्रवेश प्रभारी (एडमिशन इंचार्ज) को इसकी सूचना दी। छात्रों के दबाव और जानकारी के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन हरकत में आया और त्वरित कार्रवाई करते हुए मेधा सूची में संशोधन किया गया। एडमिशन प्रभारी रजनीश ने बताया कि दो पाठ्यक्रम में पोर्टल से डब्ल्यूबीसी श्रेणी में छात्रों का नाम आ गया था। हालांकि और किसी भी कोर्स में यह नहीं हुआ है। एजेंसी को इसकी सूचना देते हुए इसमें संशोधन कर दिया गया। अब ऐसी अनियमितता नहीं सामने आएगी।
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