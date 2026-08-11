पीयू : स्पॉट नामांकन को आज से समर्थ पोर्टल पर आवेदन
पटना विश्वविद्यालय ने सत्र 2026-30 के लिए स्नातक नियमित और स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों में स्पॉट राउंड प्रवेश के लिए आवेदन करने की तिथि की घोषणा की है। आवेदन 14 अगस्त तक ऑनलाइन होंगे। यह अंतिम मौका है उन छात्रों के लिए जिन्होंने पिछले चरणों में प्रवेश नहीं पाया।
पटना विश्वविद्यालय ने सत्र 2026-30 के लिए स्नातक नियमित और स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों में स्पॉट राउंड प्रवेश के लिए आवेदन तिथि की घोषणा कर दी है। आवेदन समर्थ पोर्टलसे बुधवार से 14 अगस्त तक लिए जाएंगे। विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि प्रवेश की यह प्रक्रिया ऑनलाइन होगी और संबंधित कॉलेज उपलब्ध रिक्त सीटों के आधार पर ही अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की सूची तैयार करेंगे। अधिसूचना के मुताबिक चयनित अभ्यर्थियों की सूची समर्थ पोर्टल पर प्राप्त होने के बाद ही उनके लिए प्रवेश शुल्क भुगतान का लिंक जनरेट किया जाएगा। यह स्पॉट राउंड उन अभ्यर्थियों के लिए अंतिम मौका होगा, जो पिछले चरणों में प्रवेश नहीं पा सके थे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें