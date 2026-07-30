पीयू : सेल्फ फाइनेंस कोर्स के छात्रों का इंडक्शन मीट आज
पटना विश्वविद्यालय ने द्वितीय मेधा सूची के आधार पर नामांकित छात्रों के लिए इंडक्शन मीट की सूचना जारी की है। यह मीट शुक्रवार को कॉलेजों में होगी और इसके बाद सोमवार से नियमित कक्षाएं शुरू होंगी। सभी नए छात्रों को इस मीट में अनिवार्य रूप से शामिल होने की आवश्यकता है।
पटना विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों में द्वितीय मेधा सूची के आधार पर नामांकित विद्यार्थियों के लिए सूचना जारी की गई है। विवि प्रशासन के अनुसार, स्व वित्त पोषित पाठ्यक्रम में नवनामांकित छात्रों का इंडक्शन मीट शुक्रवार को उनके कॉलेजों में होगा। इंडक्शन मीट समाप्त होने के बाद सोमवार से ही छात्रों की नियमित कक्षाएं शुरू कर दी जाएंगी। विवि के छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि बीएन कॉलेज, मगध महिला कॉलेज, पटना साइंस कॉलेज, पटना कॉलेज, वाणिज्य महाविद्यालय, कला एवं शिल्प महाविद्यालय और पटना लॉ कॉलेज समेत सभी संबद्ध संस्थानों में नामांकित नए छात्र इस इंडक्शन मीट में अनिवार्य रूप से भाग लें।
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