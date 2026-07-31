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लॉ कॉलेज का स्थापना दिवस अब 16 को मनेगा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पटना
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पटना लॉ कॉलेज का स्थापना सह पूर्ववर्ती छात्र सम्मान समारोह अब 16 अगस्त को मनाया जाएगा। यह कार्यक्रम ज्ञान भवन में होगा और इसमें राज्यपाल, न्यायालयों के वर्तमान और पूर्व न्यायाधीश, शिक्षाविद और राजनीतिज्ञ भाग लेंगे। पहले यह समारोह 2 अगस्त को होना था, लेकिन अपरिहार्य कारणों से इसे स्थगित किया गया।

लॉ कॉलेज का स्थापना दिवस अब 16 को मनेगा

पटना लॉ कॉलेज का स्थापना सह पूर्ववर्ती छात्र सम्मान समारोह अब दो की जगह 16 अगस्त को मनाया जाएगा। कॉलेज के प्राचार्य प्रो. डॉ. योगेन्द्र कुमार वर्मा और सहायक प्राध्यापक सह सचिव पूर्ववर्ती छात्र संघ डॉ. वीरेन्द्र पासवान ने बयान जारी कर इसकी जानकारी दी। बताया समारोह का आयोजन दो अगस्त को होना था, लेकिन अपरिहार्य कारणवश इसे विस्तारित किया गया है। अब 16 अगस्त को ज्ञान भवन में यह होगा। मौके पर राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय, अनुमंडल न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीशगण, पूर्व न्यायाधीशगण, न्यायिक पदाधिकारीगण और पूर्व न्यायिक पदाधिकारीगण, शिक्षाविद, राजनीतिज्ञ सहित पूर्ववर्ती छात्र कार्यक्रम मे शिरकत करेंगे।

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