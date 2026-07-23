भरत तिवारी मुठभेड़: हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से तीन हफ्ते के भीतर मांगा जवाब
पटना उच्च न्यायालय ने बिहार सरकार को तीन सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। अदालत ने Bharat Tiwari के मामले में सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल डाटा आदि सुरक्षित रखने का भी आदेश दिया है। अगली सुनवाई 28 अगस्त को होगी।
सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल का डाटा सुरक्षित रखने का दिया आदेश भरत की मां की अर्जी पर हुई सुनवाई, अगली तारीख 28 अगस्त को
मृतक का मोबाइल और जब्त सामान लौटाने की अदालत से अपील
पटना, विधि संवाददाता।
पूर्व background
चर्चित भरत तिवारी मुठभेड़ मामले में पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार को तीन सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। साथ ही सीसीटीवी फुटेज, वीडियो, वायरलेस लॉगबुक, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और भरत तिवारी के मोबाइल फोन का डाटा सुरक्षित रखने का आदेश भी दिया है। मामले की अगली सुनवाई 28 अगस्त को होगी।
अर्जी की सुनवाई
न्यायमूर्ति अरुण कुमार झा ने भरत की मां आशा देवी की अर्जी पर यह आदेश दिया। आशा देवी के वकील अमित कुमार ने कोर्ट से गत 17 जून को हुई मुठभेड़ में शामिल पुलिस कर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने और तय समय सीमा के भीतर निष्पक्ष जांच कराने, घटना के दिन का सीसीटीवी फुटेज, वीडियोग्राफी, वायरलेस लॉगबुक, स्टेशन डायरी इंट्री, कॉल डिटेल रिकॉर्ड, बॉडी कैमरा फुटेज, सीजर रिकॉर्ड, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट को सुरक्षित रखने की गुहार लगाई है।
कोर्ट का निर्देश
उन्होंने पोस्टमार्टम और फोरेंसिक रिपोर्ट की प्रति आवेदिका को देने, मृतक का मोबाइल एवं जब्त सामान लौटाने का निर्देश देने की मांग कोर्ट से की। कोर्ट को बताया कि 16/ 17 जून की रात बिना कुछ बताए और महिला पुलिसकर्मी की मौजूदगी के बिना पुलिस आवेदिका के घर में गई। इसकी भी जांच कराने का अनुरोध कोर्ट से किया। 17 जून को आवेदिका के पति काशीनाथ तिवारी को बेवजह शाहपुर थाना में रखने की बात भी कही गई है। दलील सुनने के बाद कोर्ट ने इन बिंदुओं पर राज्य सरकार को जवाबी हलफनामा दायर कर स्थिति स्पष्ट करने का आदेश दिया।
सामान्य प्रश्न
इस खबर पर आपकी क्या राय है?
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें