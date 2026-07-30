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छह टीबी मरीजों को दिया पोषाहार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, साहिबगंज
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पतना के प्रखंड क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने छह टीबी मरीजों को गोद लिया है। सीएचसी के प्रभारी डॉ समशुल हक और सीएचओ रीना कोरियर ने सभी मरीजों को आवश्यक पोषाहार उपलब्ध कराया। यह पहल टीबी के इलाज में सहायक साबित होगी।

छह टीबी मरीजों को दिया पोषाहार

पतना। प्रखंड क्षेत्र के छह टीबी मरीजों को स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारी ने गोद लिया है। सीएचसी(पतना)के प्रभारी डॉ समशुल हक ने 5 व सीएचओ रीना कोरियर ने एक टीबी मरीजों को गोद लिया । दोनों पदाधिकारी ने सभी टीबी मरीजों को आवश्यक पोषाहार उपलब्ध कराया।

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