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पटना-चर्लपल्ली स्पेशल ट्रेन के फेरे बढ़े

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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धनबाद से गोमो होकर चलने वाली पटना-चर्लपल्ली स्पेशल ट्रेन के फेरे सितंबर मध्य तक बढ़ा दिए गए हैं। यह ट्रेन गोमो-रांची-बिलासपुर-रायपुर-नागपुर के रास्ते चलती रहेगी। पटना-चर्लपल्ली स्पेशल ट्रेन अब 16 सितंबर तक हर सोमवार और बुधवार को चलेगी।

पटना-चर्लपल्ली स्पेशल ट्रेन के फेरे बढ़े

धनबाद। गोमो होकर चलने वाली 03253/03254/03255 पटना-चर्लपल्ली-पटना स्पेशल ट्रेन के फेरे सितंबर मध्य तक बढ़ा दिए गए हैं। गोमो-रांची-बिलासपुर-रायपुर-नागपुर के रास्ते पटना और चर्लपल्ली के बीच ट्रेन चलती रहेगी। 03253 पटना-चर्लपल्ली स्पेशल अब पटना से 16 सितंबर तक हर सोमवार और बुधवार को, 03254 चर्लपल्ली-पटना स्पेशल अब चर्लपल्ली से 16 सितंबर तक हर बुधवार को और 03255 चर्लपल्ली-पटना स्पेशल अब चर्लपल्ली से 18 सितंबर तक हर शुक्रवार को चलेगी।

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