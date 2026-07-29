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पीपीयू : स्नातक कोर्स में नामांकन को तीसरी मेधा सूची आज आएगी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पटना
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पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय ने चार वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम में नामांकन के लिए तीसरी मेधा सूची जारी कर दी है। यह सूची छात्रवृत्ति और नए पाठ्यक्रमों के लिए होगी। छात्रों को नामांकन के लिए वेबसाइट पर जाना होगा। आवंटित कॉलेजों में नामांकन अविलंब करना होगा, अन्यथा छात्र प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे।

पीपीयू : स्नातक कोर्स में नामांकन को तीसरी मेधा सूची आज आएगी

पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय (पीपीयू) की ओर से चार वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम में नामांकन के लिए तीसरी मेधा सूची गुरुवार को जारी होगी। सूची स्नातक रेगुलर, स्व-वित्त पोषित और नए कोर्स में नामांकन के लिए जारी होगी। विश्वविद्यालय ने इसको लेकर सूचना जारी कर दी है। विद्याथी विवि की आधिकारिक वेबसाइट www.ppup.ac.in में एडमिशन लिंक ppupadm.samarth.edu.in पर क्लिक कर मेरिट देख सकते हैं। तीसरी मेधा सूची के आधार पर नामांकन छह अगस्त तक आवंटित कॉलेजों में लिया जाएगा। नामांकनों का सत्यापन कॉलेजों को सात अगस्त तक पूरा करना होगा। विवि ने स्पष्ट किया है कि आवंटित कॉलेजों में निर्धारित अवधि में नामांकन नहीं लेने वाले विद्यार्थी प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे।

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विवि ने यह भी कहा है कि तृतीय मेधा सूची में आरक्षण को समाप्त कर दिया गया है। सूची को डीरिजर्व करते हुए केवल अंक के आधार पर लिस्ट जारी की जाएगी।विवि ने कहा है कि सभी कॉलेज नामांकन शुल्क कॉलेज के खाते में ही लेंगे। रविवार को आवश्यकता पड़ने पर भी कॉलेज खोलकर नामांकन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

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