पीपीयू : पीएचडी शोधार्थियों को 14 तक जमा करने होंगे बारह दस्तावेज
पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय ने सत्र 2024-25 के सभी पीएचडी शोधार्थियों के लिए दस्तावेज़ों की स्व-सत्यापित प्रतियां 14 अगस्त तक जमा करने का निर्देश दिया है। छात्रों को 12 प्रकार के कागजात जैसे मास्टर डिग्री अंकपत्र, प्रवेश आवेदन पत्र और आधार कार्ड जमा करने होंगे, अन्यथा उनके पाठ्यक्रम में देरी हो सकती है।
पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय ने सत्र 2024-25 के सभी पीएचडी शोधार्थियों के लिए एक जरूरी अधिसूचना जारी की है। विवि प्रशासन ने उन सभी पंजीकृत पीएचडी छात्रों को निर्देश दिया है कि वे अपने पंजीयन से जुड़े सभी 12 दस्तावेजों की स्वयं प्रमाणित प्रतियां 14 अगस्त तक अपने विभागाध्यक्ष के कार्यालय में जमा कर दें। यह कदम विभागीय रिकॉर्ड और सत्यापन के लिए उठाया गया है। बताया गया है कि छात्रों को कुल 12 तरह के कागजात जमा करने होंगे, जिनमें परास्नातक अंकपत्र एवं प्रमाणपत्र, पीएचडी प्रवेश का ऑनलाइन आवेदन पत्र, नेट-जेआरएफ प्रमाणपत्र (प्रवेश परीक्षा से छूट पाने वालों के लिए), प्रवेश परीक्षा का प्रवेश पत्र, साक्षात्कार का बुलावा पत्र, निजी लॉगिन से डाउनलोड परिणाम-पत्रिका, प्रवेश रसीद, दूसरे विवि से आने वाले छात्रों के लिए पंजीकरण भुगतान की रसीद और मूल त्याग पत्र, पाटलिपुत्र विवि में पहले से पंजीकृत विद्यार्थियों के लिए पंजीकरण की स्व-प्रमाणित प्रति, आधार कार्ड और वर्ग प्रमाणपत्र (यदि लागू हो) शामिल हैं।
विवि ने साफ कहा है कि अगर कोई छात्र 14 अगस्त तक ये कागजात नहीं जमा करता है तो उसके पाठ्यक्रम और अन्य शैक्षणिक कार्यों में देरी हो सकती है।
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