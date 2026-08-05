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पीपीयू के कुलपति को ज्ञापन सौंपा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पटना
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पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के शिक्षक प्रतिनिधियों ने कुलपति से मुलाकात की और प्रस्तावित विवि अधिनियम का विरोध किया। उन्होंने बताया कि यह उच्च शिक्षा की स्वायत्तता के लिए गंभीर खतरा है। इसके खिलाफ पूरे राज्य में आंदोलन शुरू करने की घोषणा की गई है, जिसमें सभी विश्वविद्यालयों के शिक्षक और कर्मचारियों की भागीदारी होगी।

पीपीयू के कुलपति को ज्ञापन सौंपा

पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के विभिन्न अंगीभूत एवं संबद्ध महाविद्यालयों के शिक्षक प्रतिनिधियों ने कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस के प्राध्यापक प्रोफेसर संतोष कुमार के नेतृत्व में कुलपति प्रो. उपेंद्र प्रसाद सिंह से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल ने कुलपति को अवगत कराया कि प्रस्तावित विवि अधिनियम उच्च शिक्षा की लोकतांत्रिक एवं स्वायत्त परंपरा के लिए गंभीर चुनौती है। कुलपति को जानकारी दी कि प्रस्तावित अधिनियम के विरोध में राज्यव्यापी चरणबद्ध आंदोलन की घोषणा की गई है। आंदोलन फुटाब, फुस्टाब, बिहार राज्य विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय कर्मचारी महासंघ और बिहार राज्य विवि कर्मचारी महासंघ के तत्वावधान में होगा। इसमें राज्य के सभी विवि के शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी भाग लेंगे।

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