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सहरसा : सोनवर्षा राज सीएचसी में स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने पर बनी सहमति

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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गुरुवार को सोनवर्षा राज में बीडीओ अमित आनंद की अध्यक्षता में रोगी कल्याण समिति की बैठक हुई। बैठक में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सेवाओं में सुधार, स्थायी स्त्री रोग विशेषज्ञ की मांग, अस्पताल के निरीक्षण के लिए CCTV कैमरे लगाने और स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता पर चर्चा की गई।

सहरसा : सोनवर्षा राज सीएचसी में स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने पर बनी सहमति

सोनवर्षा राज से अनुज कुमार सिंह प्रखंड मुख्यालय स्थित बीडीओ आवास पर गुरुवार को रोगी कल्याण समिति की बैठक अध्यक्ष सह बीडीओ अमित आनंद की अध्यक्षता में हुई। बैठक में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने तथा विभिन्न समस्याओं के समाधान पर विस्तार से चर्चा की गई। सदस्यों ने सर्वसम्मति से सीएचसी में स्थायी स्त्री रोग विशेषज्ञ की पदस्थापना की मांग उठाई, ताकि क्षेत्र की महिलाओं को बेहतर इलाज के लिए बाहर नहीं जाना पड़े। प्रसव कक्ष की दीवारों पर तीन फीट तक टाइल्स लगाने, अस्पताल परिसर की नियमित सफाई तथा सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्णय लिया गया।

मरीजों की निगरानी के लिए दो मेडिकल मॉनिटर खरीदने और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने हेतु आयरन मुक्त चापाकल लगाने का भी प्रस्ताव पारित हुआ। अस्पताल परिसर में पेवर ब्लॉक एवं सड़क निर्माण के लिए नगर पंचायत से पत्राचार करने तथा हाल में बनमा स्थानांतरित दो चिकित्सकों की पुनः सीएचसी में पदस्थापना के लिए विभाग को पत्र भेजने पर सहमति बनी। अंत में बीडीओ अमित आनंद ने सभी सदस्यों का आभार व्यक्त किया। बैठक में प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ लक्ष्मण सहित समिति के सदस्य उपस्थित रहे।

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