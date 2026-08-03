मेडिकल कॉलेज के जिम्मेदारों पर लापरवाही का आरोप
नगर पालिका क्षेत्र के हजरतगंज निवासी विनीत कुमार मिश्रा ने मेडिकल कॉलेज के महिला अस्पताल में इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया है। रविवार की रात उनकी पत्नी को गंभीर हालत में लाया गया था, लेकिन समय पर उपचार नहीं मिलने के कारण उनकी स्थिति बिगड़ गई। मामले की निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया गया है।
नगर पालिका क्षेत्र के हजरतगंज निवासी विनीत कुमार मिश्रा ने मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को शिकायती पत्र देकर मेडिकल कॉलेज के महिला अस्पताल में इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया है। सीएमएस ने मामले की जांच कराने का आश्वासन पीड़िता के पति को दिया है। शिकायतकर्ता के अनुसार उनकी पत्नी को रविवार की रात करीब 11:30 बजे गंभीर हालत में जिला अस्पताल लाया गया था। उस समय ड्यूटी पर मौजूद महिला चिकित्सक ने मरीज को देखा और बताया कि अवकाश होने के कारण सर्जन उपलब्ध नहीं हैं। मरीज की स्थिति भी गंभीर है, इसलिए किसी दूसरे अस्पताल लेकर जाएं। आरोप है कि समय पर उपचार नहीं मिलने से उनकी पत्नी की हालत लगातार बिगड़ती रही और मजबूर होकर उन्हें मेडिकल कॉलेज के ही बाहर स्थित एक निजी अस्पताल ले जाना पड़ा।
पीड़ित ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर संबंधित चिकित्सक और पैरामेडिकल कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। सीएमओ ने मामले की जांच कराकर कार्रवाई का आश्वासन दिया है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें