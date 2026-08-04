कैंसर पीड़ित ने अस्पताल से कूद कर दी जान
वाराणसी के महामना मदन मोहन मालवीय कैंसर संस्थान में एक मरीज ने सोमवार देर रात चौथी मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। मृतक रामेश्वर कुमार, जो मुंह के कैंसर से पीड़ित था, एक महीने से भर्ती था और हाल ही में उसका ऑपरेशन हुआ था। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
वाराणसी। चितईपुर थाना क्षेत्र के सुंदरपुर स्थित महामना मदन मोहन मालवीय कैंसर संस्थान में सोमवार देर रात मुंह के कैंसर से पीड़ित एक मरीज ने अस्पताल की चौथी मंजिल से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना से अस्पताल परिसर में हड़कंप मच गया।सूचना मिलते ही चितईपुर पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मर्चरी भिजवाया।मृतक की पहचान रामेश्वर कुमार 35 पुत्र नंदकिशोर निवासी ग्राम मोहजम्मा, थाना पारु, जिला मुजफ्फरपुर बिहार के रूप में हुई है। वह पिछले एक महीने से महामना मदन मोहन मालवीय कैंसर संस्थान में भर्ती होकर इलाज करा रहा था।
रविवार को ही उसका ऑपरेशन भी हुआ था।पुलिस के अनुसार सोमवार देर रात करीब 12:50 बजे रामेश्वर कुमार आईपीडी वार्ड नंबर-4 की चौथी मंजिल पर पहुंचा और वहां से नीचे छलांग लगा दी। गिरने की तेज आवाज सुनकर अस्पताल के कर्मचारी और सुरक्षा कर्मियों में अफरा-तफरी मच गई।पुलिस ने परिजनों को सूचना दे दी है। आत्महत्या के कारणों की जांच की जा रही है।
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