Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

कैंसर पीड़ित ने अस्पताल से कूद कर दी जान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
Follow us on Google News
share

वाराणसी के महामना मदन मोहन मालवीय कैंसर संस्थान में एक मरीज ने सोमवार देर रात चौथी मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। मृतक रामेश्वर कुमार, जो मुंह के कैंसर से पीड़ित था, एक महीने से भर्ती था और हाल ही में उसका ऑपरेशन हुआ था। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

कैंसर पीड़ित ने अस्पताल से कूद कर दी जान

वाराणसी। चितईपुर थाना क्षेत्र के सुंदरपुर स्थित महामना मदन मोहन मालवीय कैंसर संस्थान में सोमवार देर रात मुंह के कैंसर से पीड़ित एक मरीज ने अस्पताल की चौथी मंजिल से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना से अस्पताल परिसर में हड़कंप मच गया।सूचना मिलते ही चितईपुर पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मर्चरी भिजवाया।मृतक की पहचान रामेश्वर कुमार 35 पुत्र नंदकिशोर निवासी ग्राम मोहजम्मा, थाना पारु, जिला मुजफ्फरपुर बिहार के रूप में हुई है। वह पिछले एक महीने से महामना मदन मोहन मालवीय कैंसर संस्थान में भर्ती होकर इलाज करा रहा था।

रविवार को ही उसका ऑपरेशन भी हुआ था।पुलिस के अनुसार सोमवार देर रात करीब 12:50 बजे रामेश्वर कुमार आईपीडी वार्ड नंबर-4 की चौथी मंजिल पर पहुंचा और वहां से नीचे छलांग लगा दी। गिरने की तेज आवाज सुनकर अस्पताल के कर्मचारी और सुरक्षा कर्मियों में अफरा-तफरी मच गई।पुलिस ने परिजनों को सूचना दे दी है। आत्महत्या के कारणों की जांच की जा रही है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Varanasi Varanasi Latest News Varanasi News अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।