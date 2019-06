रोगी को एक्स-रे रुम तक ले जाने के लिए बेडशीट पर घसीटा

मध्य प्रदेश के जबलपुर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस (NSCB) मेडिकल कॉलेज में स्टाफ को एक मरीज को बेड शीट पर एक्स-रे रूम तक ले जाने के लिए खींचते हुए वीडियो वायरल हुआ है। एनएससीबी मेडिकल कॉलेज के डीन डॉ नवनीत सक्सेना ने इस बारे में कहा कि घटना के बाद तीन लोगों को निलंबित कर दिया गया और प्रशासन ने भी जांच शुरू कर दी है, जिसके बाद जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

#WATCH: Staff at Netaji Subhash Chandra Bose Medical College in Jabalpur takes a patient to X-Ray room by dragging him on a bed sheet. Dean Dr Navneet Saxena says, "3 persons have been suspended. Inquiry underway, action will be taken" #MadhyaPradesh pic.twitter.com/m5LPjyZ2ZP